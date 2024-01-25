陳俊翰被列民進黨不分區前問過她 罕病基金會創辦人陳莉茵發聲了

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」節目來賓王志安出言訕笑罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發社會討論。罕見疾病基金會、台灣弱勢病患權益促進會今發表聯合聲明，除表達遺憾及抗議，也對陳俊翰發聲回擊表示敬意。罕見疾病基金會創辦人、台灣弱勢病患權益促進會理事長陳莉茵受訪時表示，自己雖支持陳俊翰參選決定，但也感到心疼。

「他們太痛苦了，想要快速改變醫療環境，心裡的著急、痛苦，是我們的千倍、萬倍，我不可能不支持，但是很心疼。」身為罕見疾病病患的「大家長」，陳莉茵透露，包括罹患三好氏遠端肌肉無力症的前立委楊玉欣在內，不少罕病病友參選前，都曾與自己討論，陳俊翰也不例外，但自己的態度是「支持但不贊同」。

陳莉茵表示，進行社會倡議，多少需要參政，包括透過組成利益團體對外發聲，或藉媒體力量倡議等方式，但參政不等於從政，一但踏入政壇，恐會面臨許多利益交換問題，且病患體力是否撐得下去，也令人擔憂、心疼，「這時我又像一位媽媽、姐姐，擔心病患的健康。」

因陳俊翰提名順位不在安全名單，選舉期間，曾有基金會捐助者詢問，是否有障礙者遭利用的問題？陳莉茵說，能在安全名單自然最好，例如楊玉欣就曾被排在國民黨不分區立委安全名單，但不同政黨各自有其考量，若俊翰願意，他學有所長，是國際人權法專家，想讓大家知道自己的主張，有何不可？

聲明全文如下：

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