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美眾院台灣連線主席訪台 今會蔡賴
美國聯邦眾議院「國會台灣連線」兩位共同主席昨天上午抵台，將於今天晉見蔡總統，並與總統當選人賴清德見面。賴清德近日接見外賓行程不斷，昨天不但接見美台商業協會訪問團，也與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。
我外交部則指出，這是美國聯邦眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。
美國代表團接力來台，賴清德近期也頻頻出席外交公務行程，為即將就任總統暖身，昨先偕副總統當選人、我國駐美前代表蕭美琴，接見美國前國務次卿柯拉克領銜的美台商業協會訪問團。
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