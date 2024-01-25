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美眾院台灣連線主席訪台 今會蔡賴

聯合報／ 記者陳熙文蔡晉宇／台北報導
副總統賴清德（中）昨天由駐美前代表蕭美琴（右）陪同，在總統府接見美台商業協會訪問團。（中央社）
副總統賴清德（中）昨天由駐美前代表蕭美琴（右）陪同，在總統府接見美台商業協會訪問團。（中央社）

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」兩位共同主席昨天上午抵台，將於今天晉見蔡總統，並與總統當選人賴清德見面。賴清德近日接見外賓行程不斷，昨天不但接見美台商業協會訪問團，也與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。

我外交部則指出，這是美國聯邦眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

美國代表團接力來台，賴清德近期也頻頻出席外交公務行程，為即將就任總統暖身，昨先偕副總統當選人、我國駐美前代表蕭美琴，接見美國前國務次卿柯拉克領銜的美台商業協會訪問團。

美國 賴清德 台商

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