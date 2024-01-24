王志安上「賀瓏夜夜秀」調侃罕病律師陳俊翰 身障盟抗議

知名脫口秀賀瓏夜夜秀邀請前央視調查記者王志安上節目暢談台灣選舉，王在節目中發言歧視民進黨不分區立委候選人陳俊翰，身心障礙聯盟對此表達抗議。聯盟秘書長洪心平今天表示，台灣障礙者與所有公民一樣，都有參加政治的權益，王志安的發言中，光是「殘疾」二字，就已是過時的歧視性用詞。

洪心平表示，王志安在節目中用的「殘疾」為歧視性用詞，我國早已不使用。過去台灣有過「殘障」一詞，但因「殘」字隱含健全主義，1997年將「殘障福利法」修正為「身心障礙者保護法」，至今稱為「身心障礙者權益保障法」，且不再強調「保護」，而是聚焦在身心障礙者權益的「保障」，是修法的一大進步。台灣身心障礙人口超過120萬人，關切重點在如何改善並移除社會環境造成的阻礙，使每個人都能平等參與社會，而不是只看見他人的障礙。

「政治評論固屬於言論自由之範疇，但進一步模仿嘲笑身心障礙者候選人的言語肢體表情，是非常不妥的歧視行為。」洪心平表示，身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，能自由選擇參加政治類活動、表達意見、為更多身心障礙者代言爭取權益、支持理念相同的政黨，這些都是實踐公共生活參與，是民主社會中的自由展現。

洪心平表示，身障盟理解身心障礙者出現在重大選舉的舞台上，對中國大陸民眾而言恐會感到詫異，因為中國大陸仍停留在以慈善而非人權平等看待障礙者，不可能出現這個景象；障礙者唯一可以上台被注目的機會，就是如同王志安想像中，被動員出席的慈善活動，為博取同情，而非在多元社會下，行使公民權的自由選擇。

「歧視潛藏在每個人的心中，言談行為會不自覺地展現出來；重要的是認知到自己的不當言論造成傷害時，能夠即時反省修正。」洪心平說，社會各界應彼此尊重，許多身心障礙者出門需要克服環境阻礙，還有面對異樣眼光的勇氣，大眾應一起支持更多身心障礙者參與各類型的公共活動，營造更友善接納的社會環境。

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