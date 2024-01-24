美眾議院「國會台灣連線」訪台 蔡總統明上午接見

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里、貝拉率團訪問台灣，蔡總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就雙方所關切的議題交換意見。

林聿禪指出，眾議員迪馬里過去曾在2016年於蔡總統出訪過境邁阿密期間與總統見面，眾議員貝拉過去曾於2023年4月、2017年8月分別隨眾院外委會議員訪團訪台。

林聿禪說，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」過去長期透過立法、發布聲明等各項作為堅定挺台，在本月我國總統大選後，也第一時間發布聲明肯定台灣民主選舉。此外，美國國會過去無論是在維護印太區域安全、強化台美經貿關係或是支持台灣參與各項國際組織等各項領域，皆不分黨派力挺台灣，總統府表達誠摯感謝。

林聿禪表示，今年適逢「台灣關係法」立法45周年，本次兩位議員以眾院「國會台灣連線」共同主席身分，以具體行動來台訪問，更充分展現美國國會對台灣的堅定支持，相信未來台美能夠繼續深化合作，為共同守護台海及區域的和平、穩定、繁榮，及堅定捍衛民主自由貢獻心力。

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