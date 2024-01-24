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選前稱經手「郭台銘公開信」遭黃士修喊告 宣明智：目前與郭無聯繫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
聯電榮譽副董事長宣明智（右）昔日宴請國民黨立委，鴻海創辦人郭台銘（左）也親自出席。記者葉信菉／攝影
聯電榮譽副董事長宣明智（右）昔日宴請國民黨立委，鴻海創辦人郭台銘（左）也親自出席。記者葉信菉／攝影

宣捷創辦人宣明智今現身國民黨立委張育美新書發表會，媒體關注自鴻海創辦人郭台銘返台後，與郭聯繫情況。宣明智表示，目前無聯繫。

2024大選前夕，一封署名郭台銘的公開信流傳，宣明智稱他替郭台銘寫親筆信，被郭辦發言人黃士修揚言提告。

宣明智今說，目前沒有機會見到郭台銘也無聯繫。郭對他來說亦師亦友，有些事情可以好好指導，讓他虛心受教，至於郭辦所持言論，當時郭已經沒有選，不曉得郭辦是什麼樣的組織，裡頭發言的有何代表性，這點他不了解。

宣明智也說，鴻海活動是2月，50周年，值得產業界一起慶祝。關於選舉當天，傳出郭台銘有致電民眾黨主席柯文哲的人，宣表示，他不知道也不便評論。

至於郭台銘選後才現身，是否有些可惜。宣明智表示，郭有其考量。

郭台銘 黃士修 宣明智

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