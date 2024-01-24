快訊

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

大S、汪小菲離婚協議曝光！15年扶養費總計逾億元 每3月支付一次

美眾議院「國會台灣連線」選後訪台 擬晉見蔡總統

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦眾議院共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員（左一）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團在我國駐美代表俞大㵢（左二）及外交部北美司司長王良玉（右一）陪同下進行訪台行程。圖／外交部提供
美國聯邦眾議院共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員（左一）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團在我國駐美代表俞大㵢（左二）及外交部北美司司長王良玉（右一）陪同下進行訪台行程。圖／外交部提供

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）二位共同主席今日抵台。對於美國國會在我國總統大選後，隨即組成重量級議員團來台，慶賀我國民主成果，在台灣展現民主韌性的關鍵時刻，傳遞美國會不分黨派堅定支持民主台灣的正面訊息，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，包括共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員及民主黨貝拉（Ami Bera）眾議員偕重要幕僚一行5人，於1月24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

外交部表示，訪團在台期間將晉見蔡英文總統及賴清德副總統暨總統當選人、接受外交部長吳釗燮款宴，並會晤副總統當選人蕭美琴、拜會我國國安外交部會及各界政治領袖，與我方就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部說，共同主席迪馬里及貝拉都是台灣的堅定友人，長期領銜提出或連署各項友台議案及倡議。迪馬里上次是在2014年10月國慶期間訪台，貝拉則是2023年4月隨眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）所率議員團訪台。

外交部指出，眾議院「國會台灣連線」是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者。該連線共同主席更在我國總統大選後，第一時間發布聯合聲明肯定我國民主選舉成就。尤其今年適逢「台灣關係法」立法45周年，兩位共同主席連袂訪台，充分展現美國國會對台灣的共識與堅定支持。外交部將在美國國會既有挺台的堅實基礎上，持續深化奠基於共享價值的台美全方位友好夥伴關係。

美國 議員 蔡英文 台美關係

延伸閱讀

外交小尖兵代表團將赴紐澳 與政學界人士交流

諾魯與中國大陸建交 外交部：譴責大陸打壓外交空間

美國會台灣連線共同主席今訪台 重申對台支持

美國代表團又抵台：重申對台支持

相關新聞

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

鏡電視先前申設新聞台時，曾承諾不會製作談話性政論節目，卻沒想到總統大選之前，鏡電視竟在去年10月推出「大選鏡來講－202...

王義川對賀瓏下通牒！ 怒控「一天不道歉，我就上節目噴你」

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時常邀請政治人物同台談議時政，日前該節目邀請中國大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，期間除了嘲諷台灣選舉是場秀，甚至譏笑、諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委提名人陳俊翰，暗指對方是「造勢工具」，此舉引發眾怒。對此，民進黨立委候選人王義川憤而向賀瓏下通牒，「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」

新北1歲嬰之死 綠酸侯友宜「加倍奉還」呢？藍：高雄出事也沒怪陳其邁

新北割喉案受害學生明天告別式，今天又傳出新北市某公托嬰兒疑被口罩悶死，新北市長侯友宜選後剛宣布回歸市政，馬上又陷入藍綠攻...

1年役新兵明天報到 準立委徐巧芯最不滿國防部這項方案

1年制義務役男明天入營，爭取加入立院國防委員會的國民黨立委當選人徐巧芯點出教育訓練師資及心理輔導人力不足、基礎裝備的採購...

民進黨人事改組！「他」任政策會執行長 陳揮文：未來四年會亂七八糟

2024總統大選落幕，民進黨中央黨部將進行人事改組，新聞部主任將由新北市中和區落選立委吳崢接任，並兼任發言人，而民進黨立委羅致政辭任政策會執行長，改由不分區立委被提名人王義川接任。媒體人陳揮文指出，賴清德動不動就派這種要跟人罵來罵去的，未來四年一定會亂七八糟。

美眾議院「國會台灣連線」選後訪台 擬晉見蔡總統

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）二位共同主席今日抵台。對於美國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。