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柯文哲和黃珊珊一定翻臉！吳子嘉斷言「這時間點」：我敢保證

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉直言，柯文哲（前左）跟黃珊珊（前右）在5月20日之前一定翻臉。本報資料照片
吳子嘉直言，柯文哲（前左）跟黃珊珊（前右）在5月20日之前一定翻臉。本報資料照片

民眾黨在2024立委選舉贏得8席，不過黨主席柯文哲目前並無公職，而準立委黃珊珊由於未來在立法院擁有話語權而聲勢高漲，因此兩人之間的互動也引發外界關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，柯文哲跟黃珊珊在5月20日之前一定翻臉。

吳子嘉昨（23）日在節目《關鍵時刻》指出，柯文哲4年後還有300萬票是事實，但黃珊珊手上只有0票，沒有力量，柯文哲不可能忍受民眾黨在立法院的表現像笨蛋，吳子嘉認為，民眾黨上屆在立法院有5席，但外界對其實際作為卻毫無印象，「平庸至極、無能至極」，然而此次的8席素質也未比上屆高，因此他直言，2個會期結束後，柯可能就會對這屆白委沒耐心了。

此外，吳子嘉強調，柯文哲只重視一個事情，就是個人的流量，「他什麼都不管，流量最重要」，且一旦沒有流量、沒人採訪就會翻臉，吳子嘉點出，柯文哲當然不會去台中找蔡壁如翻臉，只會認為是立法委員沒幹好，「到時候誰光芒最大，就是柯文哲翻臉的對象。」

吳子嘉最後斷言，等到黃珊珊將柯文哲所有光芒都搶走後，「柯P會不會跟她翻臉？我敢跟你保證，5月20日之前一定翻臉。」

黃珊珊 柯文哲 吳子嘉

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