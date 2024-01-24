柯文哲和黃珊珊一定翻臉！吳子嘉斷言「這時間點」：我敢保證
民眾黨在2024立委選舉贏得8席，不過黨主席柯文哲目前並無公職，而準立委黃珊珊由於未來在立法院擁有話語權而聲勢高漲，因此兩人之間的互動也引發外界關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，柯文哲跟黃珊珊在5月20日之前一定翻臉。
吳子嘉昨（23）日在節目《關鍵時刻》指出，柯文哲4年後還有300萬票是事實，但黃珊珊手上只有0票，沒有力量，柯文哲不可能忍受民眾黨在立法院的表現像笨蛋，吳子嘉認為，民眾黨上屆在立法院有5席，但外界對其實際作為卻毫無印象，「平庸至極、無能至極」，然而此次的8席素質也未比上屆高，因此他直言，2個會期結束後，柯可能就會對這屆白委沒耐心了。
此外，吳子嘉強調，柯文哲只重視一個事情，就是個人的流量，「他什麼都不管，流量最重要」，且一旦沒有流量、沒人採訪就會翻臉，吳子嘉點出，柯文哲當然不會去台中找蔡壁如翻臉，只會認為是立法委員沒幹好，「到時候誰光芒最大，就是柯文哲翻臉的對象。」
吳子嘉最後斷言，等到黃珊珊將柯文哲所有光芒都搶走後，「柯P會不會跟她翻臉？我敢跟你保證，5月20日之前一定翻臉。」
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言