諾魯與中國大陸建交 外交部：譴責大陸打壓外交空間

諾魯1月24日與中國大陸簽署恢復外交關係聯合公報，接受中國大陸的一中原則，外交部表示，我國表達高度遺憾，強烈譴責中國大陸政府貶抑我國主權，打壓我國外交空間。

外交部說，中國大陸政府對外誆稱的一中原則並非事實，我國的主權地位絲毫不受聯合公報而改變。我國順利完成總統大選的民主成就，已清楚向世界證明，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬。面對中國大陸的惡意打壓，政府絕不會屈服，只會更加堅定意志，捍衛國人自由民主的生活方式。

外交部表示，諾魯政府昧於金援利誘，扈從中國大陸的操弄，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼，外交部至感痛心與遺憾。

外交部說，國際社會共同應反對中國大陸圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，齊心抵禦威權主義對民主價值的公然挑戰，各國持續支持民主台灣，共同維護印太區域的和平穩定及繁榮。

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