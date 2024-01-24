王義川對賀瓏下通牒！ 怒控「一天不道歉，我就上節目噴你」

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時常邀請政治人物同台談議時政，日前該節目邀請中國大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，期間除了嘲諷台灣選舉是場秀，甚至譏笑、諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委提名人陳俊翰，暗指對方是「造勢工具」，此舉引發眾怒。對此，民進黨立委候選人王義川憤而向賀瓏下通牒，「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」

日前王志安受邀登上《賀瓏夜夜秀》，他此次特地來台觀察選舉，表示台灣造勢場合就像一場演唱會，因為現場不只有歌星助陣，「還有把殘疾人推上去煽情的」，暗指民進黨不分區立委提名人中的身障律師陳俊翰，王志安甚至假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」，並諷刺陳俊翰為「造勢工具」。

影片上線後，掀起各界輿論爭議。為了平息眾怒，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金昨（23）日在影片留言區道歉，「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」

而節目助理主持人Albee（范乙霏）今（24）早在Instagram發文道歉，她表示當下因為現場環境的因素，加上王志安突然脫稿演出，他的發言並不在腳本上，「我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了，完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」

然而，節目主持人賀瓏至今神隱未道歉，王義川對此在社群網站threads痛批，「當中國人對台灣選舉指指點點、訕笑，批評台灣民主，拿陳俊翰開玩笑，你拍手叫好」，王義川直批，「我直接指控你，你夠格在台灣開節目嗎？台灣人應該配合中國人對罕見病的患者訕笑嗎？你沒有道歉，我就直接噴你」，並對賀瓏和製作團隊下達最後通牒，「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」

貼文一出，網友紛紛表示製作人道歉放留言區很沒誠意，「製作人有人認識嗎？我們是要賀瓏出來親自對身障者跟候選人道歉」、「這什麼東西啊，影片中歧視人，然後在留言區道歉，這不就是在大馬路上罵人，然後跑到地下B5的廁所道歉」。此外，有網友點出，在影片上架前，明明主持人、企劃團隊、製作人皆有機會阻止事態惡化，但他們卻選擇播出來，還只在留言區道歉，不負責的行為引發網上一片怒火。

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