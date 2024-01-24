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陳俊翰遭脫口秀嘲諷 綠委：歧視言論不是幽默

中央社／ 台北24日電

前中國央視記者王志安昨天在脫口秀節目上，出言嘲諷罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，暗指陳俊翰被做為選舉工具。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，這種對身障者的歧視言論，真的不是幽默，民進黨未來會和陳俊翰合作，讓身障者得到更好的保障。

脫口秀節目賀瓏夜夜秀昨天邀請前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安上節目，王志安在節目中形容台灣造勢選舉就像一場演唱會，不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台，認為這點特別煽情，就像綜藝節目會製造淚點一樣，他還假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」口號。

節目播出後引發社會譁然，製作單位昨晚向陳俊翰致歉，並修剪相關影片片段。不過，仍引發社會不少的批評與質疑。

對此，洪申翰表示，節目製作單位在製作節目當下，也許覺得是一種幽默，但是對於身障者這樣的歧視言論，真的不是幽默。像陳俊翰這麼努力，身體條件比別人更加辛苦，居然被王志安調侃跟嘲諷，是任何人都看不下去的事情。

洪申翰說，陳俊翰此次投入民進黨不分區立委，不是用殘疾人士的標籤，而是想用自身的例子凸顯、推進議題，民進黨團未來也會跟陳俊翰一起合作，就身障者相關議題做出更好的保障。

民進黨立委王定宇表示，民主社會本來就是多元意見，每個人看到的面向都不一樣。在選舉過程中，有人只看到造勢場合的吵雜、熱鬧，甚至綜藝化的內容，有的人會看到台灣每一個人可以票票等值，一票一票選出里長到總統，台灣政治權力結構來自人民的民主，這才是台灣這個民主社會最可貴的部分。

王定宇表示，若只會訕笑造勢場合，或只會看到表面的吵雜，認為是綜藝化，也許這些人只能觀察淺薄的部分。

王定宇說，台灣是多元社會，無法阻止有些人用低下的方式嘲笑一個努力的、專業的生命鬥士努力過程，這當然會引起大家不高興，但他相信台灣社會有更多人不只看到陳俊翰的不方便，也看到在身體這麼大的限制下，陳俊翰追逐、培養專業能力並貢獻在協助弱勢者上，這是非常感動人的故事。

陳俊翰 身障者 民進黨

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