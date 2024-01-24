2百萬人無法投票 藍委促不在籍投票

「連印尼移工都能在台灣投該國的總統票，為何台灣仍不願推動不在籍投票？」國民黨立委王鴻薇24日指出，台灣有190到200萬人在異地工作或海外求學，返家投票困難重重，盼儘速推動不在籍投票。金門立委陳玉珍更說，金門航班有限，投票率往往難超過4成。

剝奪民眾投票權？

國民黨立委賴士葆歎道，民進黨長期在國會絕對多數，卻不願推動不在籍投票、深化民主，政府認為不在籍的適用對象，如台商、外地派駐的軍公教，較非民進黨選民；在疫情時也因為不願推動不在籍投票，侵害確診者的投票權益；另以在花蓮求學的台北學生來說，飛機、北迴鐵路一票難求，徒增投票成本。

「金門鄉親投票難返鄉，投票率能有40%就很了不起了！」陳玉珍直言，離島航班量能有限，因此金門鄉親很難回家投票，但選舉、罷免、創制與複決是憲法賦予民眾的基本權益，台灣身為資訊大國，卻比很多科技相對落後的國家還要落後，沒有不在籍投票就是剝奪民眾行使公民權的權利。

移工在台也能投票

台中新科立委廖偉翔也說，在台印尼移工2019年就在台灣選舉他們的總統，據統計台灣約有190萬到200萬人在異地工作或海外求學，民進黨過去有錢可以給學生包返鄉專車，但如今卻因青年不支持民進黨，所以青年催票意願變低，但不在籍投票不應該是政治考量，多國已經推動且利大於弊下，政府不該再逃避。

王鴻薇強調，中選會3年前也有推出公投的不在籍投票法，但至今卻沒有下文，有很多警察、醫護人員因為勤務在身，無法回戶籍地投票，但他們的投票權不應如此被剝奪，因此她會與在場立委提案修法，盼中選會儘速採用不在籍投票。

中選會尚無評論

對此，中選會回應說，現行選務如何再精進，中選會亦將繼續討論，並無其他評論或回應；另中選會與各地選委會都持續聆聽，並蒐整各界對於選務或相關立法的意見，若另涉及兩選罷法或非主管法律之立法或修法意見者，也會轉陳給法律主管機關如內政部研參，亦無其他評論或回應。

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