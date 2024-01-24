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陸官媒放話：台邦交國離歸零愈來愈近

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
我邦交國諾1月15日正式宣布與中華民國斷交。圖為外交部擺放的諾魯國旗（圖左）。記者侯永全／攝影
我邦交國諾1月15日正式宣布與中華民國斷交。圖為外交部擺放的諾魯國旗（圖左）。記者侯永全／攝影

總統當選人賴清德再過不到四個月就要上任，中國大陸官方環球時報昨刊出社評，奉勸賴清德團隊認清台海現實和大勢，徹底放棄台獨路線，否則下一個四年，台海局勢難以穩定。社評揚言，台灣邦交國已離「歸零」愈來愈近了，警告意味濃厚。

該社評指出，賴清德和蕭美琴最近在兩岸政策表態上顯得比較克制、低調，但不代表以「務實台獨工作者」自居的賴清德洗心革面、改弦易轍。

該文分析，賴清德以「雙少數」勝選，台灣有六成民眾並不認可民進黨，代表「下架民進黨」意向占絕對多數；美國在台灣大選後明確釋出「不支持台獨」立場，意味不希望賴清德成為繼陳水扁之後的第二個「麻煩製造者」，打亂美國戰略節奏。

賴清德 台獨 美國 邦交國 兩岸政策

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