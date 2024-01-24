陸官媒放話：台邦交國離歸零愈來愈近

國民黨立院黨團將在30日投票選出新任黨團總召，目前除了立委賴士葆表態，立委傅崐萁、立委當選人柯志恩、李彥秀都是熱門人選。不過據了解，柯志恩、李彥秀都不會登記參選，國民黨團新總召恐將由賴士葆及傅崐萁競逐；而就算國民黨主席朱立倫昨一席話，被解讀暗示傅崐萁去選總召，但黨中央目前為止都沒有下任何指令，朱立倫更曾在黨內表明，會尊重黨團自主。

2024-01-23 18:25