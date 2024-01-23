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中國接連發生天災 吳釗燮罕見發簡體字表達關懷

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸接連發生天災，外交部今特別在社群媒體上發文，罕見有簡體字表示，「誠摯的關懷，希望災區盡快復原」，並署名外交部長吳釗燮的英文名縮寫。圖／取自外交部X
中國大陸接連發生天災，外交部今特別在社群媒體上發文，罕見有簡體字表示，「誠摯的關懷，希望災區盡快復原」，並署名外交部長吳釗燮的英文名縮寫。圖／取自外交部X

中國大陸接連發生天災，外交部今特別在社群媒體上發文，罕見用簡體字表示，「誠摯的關懷，希望災區盡快復原」，並署名外交部長吳釗燮的英文名縮寫。

中國雲南省近日發生土石流，目前已經確認至少11人死亡、47人失聯，位於中國新疆阿克蘇地區烏什縣今日凌晨又發生規模7.1地震，外交部今下午於社群媒體上罕見用簡體字發文表示，「看到雲南山崩和新疆強震的天災，造成損害和傷亡，在天寒地凍之際，表達誠摯的關懷，希望災區盡快復原」，並用「JW」（Joseph Wu）署名，代表是外交部長吳釗燮親自發文。

外交部 社群媒體 吳釗燮

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