快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

澎湖議員張再興當選無效遺缺 莊光大遞補宣誓就職

中央社／ 澎湖縣22日電
澎湖無黨籍議員張再興，遭同選區落選頭莊光大提起當選無效之訴，被澎湖地方法院判當選無效。圖／翻攝自澎湖縣議會官網 王昭月
澎湖無黨籍議員張再興，遭同選區落選頭莊光大提起當選無效之訴，被澎湖地方法院判當選無效。圖／翻攝自澎湖縣議會官網 王昭月

澎湖縣無黨籍議員莊光大，今天上午在澎湖地方法院院長楊國精監誓下，宣誓就職第1選區（馬公市）議員，遞補無黨籍議員張再興當選無效確定後的遺缺。

澎湖縣議會第1選區（馬公市）無黨籍議員張再興，去年底12月20日被高等法院高雄分院宣判當選無效確定，遺缺由首位「落選頭」的莊光大遞補議員，縣長陳光復率秘書長蔡淇賢等一級主管到場祝賀，會場也有近百親友觀禮。

張再興因其服務處主任莊仲瑜涉賄，澎湖地檢署檢察官與莊光大等提起當選無效之訴，澎湖地院分別於去年5月和8月宣判當選無效，張再興不服提起上訴，12月20日被高雄高分院駁回，全案當選無效確定，這是去年澎湖馬公選區議員選舉，首件當選無效案。

今天宣誓的議員莊光大，退休警員出身，曾任前澎湖縣長王乾發隨扈9年，澎湖縣議會第20屆現任19席議員中，有2人出身警界系統。

澎湖縣 議員 當選無效

延伸閱讀

張再興被臨演演技嚇到 事後才知對方是大前輩

澎湖烏崁高麗菜王比賽 單顆最重18.8斤封王

後援會長自行出錢買票 麥寮鄉長蔡長昆當選無效確定

麥寮鄉長蔡長昆當選無效確定 雲林最激烈補選提前開打

相關新聞

民眾黨團三問NCC 黃珊珊批媒體大亨與政客水乳交融

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（NCC）淪為財團門神，要求三立入股中嘉跨越反媒體壟斷紅線，應限期...

2026北市重演黃珊珊高嘉瑜三腳督？ 蔣萬安回這4字

2024大選結束，接下來各黨將積極佈局縣市長人選，除傳出民眾黨準不分區立委黃珊珊2026將再戰北市長選舉外，這次港湖落敗...

白質疑NCC無作為 媒體爭議未處理

「違法入股中嘉與鏡電視爭議，NCC何時才能向外界交代清楚？」民眾黨準立委黃國昌、黃珊珊與陳昭姿22日召開記者會，呼籲看守政府將蔡政府時期的媒體爭議說清楚，並儘速執行處分。黃國昌痛批，NCC早已認定三立入股中嘉案違法，卻一直說限期改正後就無作為，相當不應該。

新北春聯出爐 侯友宜新年新希望仍不忘全國民眾

龍年將至，新北市長侯友宜今天揭曉今年的新北春聯「吉龍舞春」，侯友宜表示，吉龍舞春取台語諧音「錢都有剩」，希望龍年財運暢旺...

北市春聯曝光 少了「萬安」兩題字 蔣萬安6字妙回

再過幾天就是農曆新年，台北市長蔣萬安的北市府春聯今天曝光，今年蔣萬安新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年「萬安」的題字，...

影／市長之戰起手式？陳亭妃今啟動騎鐵馬宗教之旅

台南市立委陳亭妃以民進黨第一高票當選，今天以騎單車的方式，展開深度宗教之旅，她表示，此趟是感恩也是祈福，為台灣加油。陳亭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。