澎湖議員張再興當選無效遺缺 莊光大遞補宣誓就職
澎湖縣無黨籍議員莊光大，今天上午在澎湖地方法院院長楊國精監誓下，宣誓就職第1選區（馬公市）議員，遞補無黨籍議員張再興當選無效確定後的遺缺。
澎湖縣議會第1選區（馬公市）無黨籍議員張再興，去年底12月20日被高等法院高雄分院宣判當選無效確定，遺缺由首位「落選頭」的莊光大遞補議員，縣長陳光復率秘書長蔡淇賢等一級主管到場祝賀，會場也有近百親友觀禮。
張再興因其服務處主任莊仲瑜涉賄，澎湖地檢署檢察官與莊光大等提起當選無效之訴，澎湖地院分別於去年5月和8月宣判當選無效，張再興不服提起上訴，12月20日被高雄高分院駁回，全案當選無效確定，這是去年澎湖馬公選區議員選舉，首件當選無效案。
今天宣誓的議員莊光大，退休警員出身，曾任前澎湖縣長王乾發隨扈9年，澎湖縣議會第20屆現任19席議員中，有2人出身警界系統。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言