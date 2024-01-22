澎湖議員張再興當選無效遺缺 莊光大遞補宣誓就職

澎湖縣無黨籍議員莊光大，今天上午在澎湖地方法院院長楊國精監誓下，宣誓就職第1選區（馬公市）議員，遞補無黨籍議員張再興當選無效確定後的遺缺。

澎湖縣議會第1選區（馬公市）無黨籍議員張再興，去年底12月20日被高等法院高雄分院宣判當選無效確定，遺缺由首位「落選頭」的莊光大遞補議員，縣長陳光復率秘書長蔡淇賢等一級主管到場祝賀，會場也有近百親友觀禮。

張再興因其服務處主任莊仲瑜涉賄，澎湖地檢署檢察官與莊光大等提起當選無效之訴，澎湖地院分別於去年5月和8月宣判當選無效，張再興不服提起上訴，12月20日被高雄高分院駁回，全案當選無效確定，這是去年澎湖馬公選區議員選舉，首件當選無效案。

今天宣誓的議員莊光大，退休警員出身，曾任前澎湖縣長王乾發隨扈9年，澎湖縣議會第20屆現任19席議員中，有2人出身警界系統。

商品推薦