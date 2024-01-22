快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

白質疑NCC無作為 媒體爭議未處理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨22日呼籲NCC，儘速處理前朝如鏡電視等案件。（直播截圖）
民眾黨22日呼籲NCC，儘速處理前朝如鏡電視等案件。（直播截圖）

「違法入股中嘉與鏡電視爭議，NCC何時才能向外界交代清楚？」民眾黨準立委黃國昌、黃珊珊與陳昭姿22日召開記者會，呼籲看守政府將蔡政府時期的媒體爭議說清楚，並儘速執行處分。黃國昌痛批，NCC早已認定三立入股中嘉案違法，卻一直說限期改正後就無作為，相當不應該。

NCC要落實法治

黃國昌表示，內閣雖然進入看守期，但NCC有許多問題仍未對外說明清楚，包括三立違法入股中嘉案何時處理？鏡電視違法爭議何時處理？舉期間有媒體封鎖或獨厚特定候選人何時處理？三立違法入股中嘉的明確事證已經得到NCC確認，但NCC卻不願處理，僅要求中嘉限期改善卻沒有處分。

「鏡電視爭議那麼多，新國會上任一定要成立調閱小組！」黃國昌強調，鏡電視從取得執照就有黨政高層黑手介入，鏡電視原本的3董1監，因為鏡電視違反給執照的附款而檢舉，但隨後檢舉者就被撤換，鏡電視股份也遭到轉讓。他質疑NCC真的忙到無法處理鏡電視案件嗎？盼NCC主委陳耀祥說清楚。

成立調閱小組

黃國昌也說，NCC可以這樣藐視國會，就是因為國會改革並未落實，因此對於立法院長的合作與否，也要看兩大黨對於國會改革，建立聽證調查權的態度。未來他希望先在國會成立鏡電視案件的調閱小組，先讓相關正義能水落石出，促使NCC有所作為。

黃珊珊則指出，《總統與副總統選罷法》第46條第3項規定，各家媒體報導候選人相關的新聞需要公平、公正，但以東森新聞台與三立新聞台為例，在黃金時段就相當偏袒特定陣營，她指控東森因背後的茂德集團在新北炒地皮賺大錢，因此對侯友宜相當友善；三立則是民進黨派系，所以相當挺賴清德。

民眾黨團呼籲，雖然政府進入看守期，但新的民意已經產生，他們陸續會將許多蔡政府時期的弊案或爭議提出，盼現在的看守政府與之後的賴清德政府都要說清楚，其中NCC就要先面對這3大爭議，讓我國媒體環境能夠真正獲得改革。

【更多精采內容，詳見

NCC 鏡電視 黃國昌

延伸閱讀

因應立法院正副院長選舉 黃珊珊：周五舉行民眾黨黨團會議

柯建銘嗆「沒用的8席」 黃國昌諷連柯建銘的時代或許已結束

立院正副院長爭奪戰正上演 柯建銘轟黃國昌：民眾黨是沒用的8席

黃珊珊宣布新會期將到財政委員會 黃國昌到司委會

相關新聞

民眾黨團三問NCC 黃珊珊批媒體大亨與政客水乳交融

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（NCC）淪為財團門神，要求三立入股中嘉跨越反媒體壟斷紅線，應限期...

賴清德勝選感謝神明保庇 南下拜廟還願鄉親熱情響應

副總統賴清德今日南下高雄，與高雄市長陳其邁和各區立委一同參拜廟宇還願，舉辦「感恩便當會」傾聽地方心聲；他致詞時表示，此次...

2026北市重演黃珊珊高嘉瑜三腳督？ 蔣萬安回這4字

2024大選結束，接下來各黨將積極佈局縣市長人選，除傳出民眾黨準不分區立委黃珊珊2026將再戰北市長選舉外，這次港湖落敗...

白質疑NCC無作為 媒體爭議未處理

「違法入股中嘉與鏡電視爭議，NCC何時才能向外界交代清楚？」民眾黨準立委黃國昌、黃珊珊與陳昭姿22日召開記者會，呼籲看守政府將蔡政府時期的媒體爭議說清楚，並儘速執行處分。黃國昌痛批，NCC早已認定三立入股中嘉案違法，卻一直說限期改正後就無作為，相當不應該。

新北春聯出爐 侯友宜新年新希望仍不忘全國民眾

龍年將至，新北市長侯友宜今天揭曉今年的新北春聯「吉龍舞春」，侯友宜表示，吉龍舞春取台語諧音「錢都有剩」，希望龍年財運暢旺...

北市春聯曝光 少了「萬安」兩題字 蔣萬安6字妙回

再過幾天就是農曆新年，台北市長蔣萬安的北市府春聯今天曝光，今年蔣萬安新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年「萬安」的題字，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。