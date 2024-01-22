白質疑NCC無作為 媒體爭議未處理

「違法入股中嘉與鏡電視爭議，NCC何時才能向外界交代清楚？」民眾黨準立委黃國昌、黃珊珊與陳昭姿22日召開記者會，呼籲看守政府將蔡政府時期的媒體爭議說清楚，並儘速執行處分。黃國昌痛批，NCC早已認定三立入股中嘉案違法，卻一直說限期改正後就無作為，相當不應該。

NCC要落實法治

黃國昌表示，內閣雖然進入看守期，但NCC有許多問題仍未對外說明清楚，包括三立違法入股中嘉案何時處理？鏡電視違法爭議何時處理？舉期間有媒體封鎖或獨厚特定候選人何時處理？三立違法入股中嘉的明確事證已經得到NCC確認，但NCC卻不願處理，僅要求中嘉限期改善卻沒有處分。

「鏡電視爭議那麼多，新國會上任一定要成立調閱小組！」黃國昌強調，鏡電視從取得執照就有黨政高層黑手介入，鏡電視原本的3董1監，因為鏡電視違反給執照的附款而檢舉，但隨後檢舉者就被撤換，鏡電視股份也遭到轉讓。他質疑NCC真的忙到無法處理鏡電視案件嗎？盼NCC主委陳耀祥說清楚。

成立調閱小組

黃國昌也說，NCC可以這樣藐視國會，就是因為國會改革並未落實，因此對於立法院長的合作與否，也要看兩大黨對於國會改革，建立聽證調查權的態度。未來他希望先在國會成立鏡電視案件的調閱小組，先讓相關正義能水落石出，促使NCC有所作為。

黃珊珊則指出，《總統與副總統選罷法》第46條第3項規定，各家媒體報導候選人相關的新聞需要公平、公正，但以東森新聞台與三立新聞台為例，在黃金時段就相當偏袒特定陣營，她指控東森因背後的茂德集團在新北炒地皮賺大錢，因此對侯友宜相當友善；三立則是民進黨派系，所以相當挺賴清德。

民眾黨團呼籲，雖然政府進入看守期，但新的民意已經產生，他們陸續會將許多蔡政府時期的弊案或爭議提出，盼現在的看守政府與之後的賴清德政府都要說清楚，其中NCC就要先面對這3大爭議，讓我國媒體環境能夠真正獲得改革。

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