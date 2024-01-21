盧秀燕、柯文哲同框了 「大學姐」一力促成三人合影

盧秀燕與柯文哲碰面了？台中市議員陳廷秀女兒結婚，今晚在福宴餐廳宴客，盧柯同坐主桌緊鄰，並與「大學姐」林筱淇三人合影，選後意外又「藍白合」。

林筱淇曾任柯文哲任內的台北市政府副發言人，離開台北後，盧秀燕延攬擔任台中市觀旅局長。林筱淇今晚在臉書分享陳廷秀嫁女兒的宴席照片，蹲在主桌旁，與出席的台中市長盧秀燕、民眾黨主席柯文哲三人合影。

盧秀燕被點名是國民黨2028可能選總統的熱門人選，柯文哲也宣布四年後再戰，兩人同桌成為焦點。據了解，兩人只是一般的談話，沒有選舉話題。

無黨籍議員陳廷秀，多年前就與柯文哲互動頻繁，但一直為加入民眾黨，陳廷秀與盧秀燕的關係也不錯，經常為市政辯護，陳家喜事意外讓2028可能頂峰相見的盧秀燕與柯文哲，選後首度同框。

柯文哲身穿黑色皮衣，有網友笑說「阿伯可以穿的喜氣一點」，盧秀燕則白色套裝，走典雅風格。

兩人先後致詞，但一直沒有同框，直到林筱淇上前要求跟兩位前老闆拍照留念。

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