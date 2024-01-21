蔣、王爭論高端合約 問題卡在公平度

儘管高端合約在選後終於公布，但被認為疑雲重重，引起各方圍剿，如台北市長蔣萬安就質疑合約「公布時機」、「審查時間」等，衛福部次長王必勝則隔空回擊是蔣萬安造謠高端合約封存30年，應先道歉。專家認為，高端最大的問題是不公平，不僅未完成第三期臨床試驗就獲得緊急授權使用（EUA），也未追加試驗結果。

合約如潘朵拉盒子

高端新冠疫苗合約16日公開多達58頁的文件，台北市長蔣萬安就說，公開合約並沒有完成「拆彈」，反而是打開了另外一個「潘朵拉的盒子」。他更提出「為什麼不在選前公開而是選後才公開？」以及「沒有公開審查的高端疫苗，為何急著定價、簽約及採購？」等疑點。

針對大選後才解除合約保密期限的質問，高端發言人李思賢曾回應說，是因為接獲疾管署1月8日來函要求，而依據法令及行政程序，公司召開董事會需7天的通知，所以才會於16日公開合約。

「蔣市長在評論高端合約前，是否要為造謠封存30年道個歉？」王必勝反擊指出，蔣萬安在擔任立院召委時已調閱過高端合約，保密5年的條款沒有遮蔽。

新國會持續監督

蔣萬安回應，他任立委時看到的資料，重要內容全部塗黑，當時感覺「白色巨塔上怎麼一片漆黑」，批評民進黨將當時監督政府的立委當賊看。希望未來新國會能在完整配套下，強化職權調查，能夠對國人關心的議題，做全面性揭露。

王必勝說，立委監督絕不是賊，合約送立院「保密5年」沒有遮蔽，蔣看了竟還造謠封存30年，現在竟又繼續混淆視聽，那才是賊。

蔣萬安回應表示，事實很清楚，就是衛福部沒辦法對外解釋的地方，只好交給新國會持續監督，他相信這一屆立委年輕戰力強，一定會監督到底。

最大問題是不平等

前疾管局局長蘇益仁則認為，高端疫苗決策有所缺失，在於未如預期執行三期保護功效臨床試驗，而以免疫橋接資料當三期臨床，這是高端疫苗在專業上的最大錯誤。但主要因素在於高端資金不足，以及台灣疫情無法執行臨床三期試驗，必須到國外執行三期臨床試驗。

台大名譽教授季瑋珠、劉仁沛也曾投書媒體表示，高端合約是一個對納稅義務人不平等且資料不公開透明的合約。合約的根本問題在於沒有第三期隨機分派對照臨床試驗，就通過「緊急授權」，之後也沒有「追加三期試驗」結果。













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