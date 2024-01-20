陳佩琪再發文替尪抱不平 她酸柯文哲夫妻「腦迴路清奇」：爭第二也是敗選

總統大選已落幕，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨天又發千字文替柯文哲抱不平，指國民黨當初提「藍白合」根本不是以政黨輪替為最大目標，直言最後如果是「侯正柯副」，連她陳佩琪這個大柯粉都投不下去。對此，台北市議員游淑慧在臉書指出，爭第二沒意義，第二也是敗選，真是腦迴路清奇。

游淑慧說，陳佩琪醫師昨天再發臉書長文，堅持藍白合的話，柯粉的票大多只會到綠陣營去，結果是雙雙一起沉淪。然後又碎念一堆國民黨如何如何，「真的夠了啦，都選完一周，該走出去了」。

游淑慧表示，原來不只柯文哲還在「否定期」，陳醫師也沉浸在柯應該是老二的自我說服。這對夫妻人生的一首歌「都是你的錯」。

她說，能明白必須給支持者交代、必須給支持者繼續支持的理由。但國民黨在自我檢討為什麼敗選，他們在檢討他人居然能贏柯，大家不覺得奇怪嗎？柯家人只一直糾結為什麼不是第二？為什麼輸國民黨？卻似乎沒糾結民進黨政績這麼爛卻還當選。

游淑慧表示，所以這代表柯文哲夫妻從頭到尾都只想踩下國民黨，當一個第二就滿足了。但爭第二沒意義啊，第二也是敗選啊，真是腦迴路清奇。

游淑慧說，陳醫師發文感概柯文哲砸錢和綁樁的本領實在不如國民黨，一直喊沒錢，但試想經營KP TV需要多龐大的影音人才、和人事費？選前大手筆買兩場電視全程轉播也是「貴森森」啊；陳醫師也搞錯方向，砸錢和綁樁的是民進黨吧。第一名才是勝選，糾結為什麼不是第二名，是種不明智的邏輯，敗選已成事實，不斷埋怨責怪別人，是種媽寶行為，無法誠實面對失敗。 台北市議員游淑慧今在臉書發文，認為柯文哲夫妻爭第二沒意義，因為第二也是敗選。圖／取自游淑慧臉書

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