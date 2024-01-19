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回台灣了！郭台銘現身板橋慈惠宮「這活動」 現場畫面曝光

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
郭台銘今天現蹤板橋慈惠宮的神明安座儀式。圖／取自慈惠宮臉書
郭台銘今天現蹤板橋慈惠宮的神明安座儀式。圖／取自慈惠宮臉書

鴻海創辦人郭台銘退出2024總統大選後神隱，原本國民黨要角都希望郭能出面力挺，但郭因人在國外未果，如今卻低調返台，且今天現身參加板橋慈惠宮的神明安座儀式。慈惠宮主委賴春穆目前未接電話。

慈惠宮稍早發文表示，1月19日吉日良時本宮聖父母 土地公殿舉行安座大典，邀請鴻海創辦人郭台銘先生與主委賴春穆、副主委李松鶴、常務監察曁委員賴春曄共同参與安座儀式隆重，祈福順利平安。

慈惠宮被稱為郭台銘的「起家廟」，郭小時候一家6口借住在廟廂房達9年，後來廟方也將此空間改為財神殿。每年農曆正月初一，郭台銘都會帶全家大小回慈惠宮參拜，並多次重大宣示都選定在慈惠宮。

總統大選才落幕，選前檢警調大舉調查郭陣營買賣選民個資連署一事，後來再爆出宣明智以郭台銘名義寫下「台灣阿銘公開信」，要大家集中選票挺國民黨侯康配，但郭辦駁斥造假，揚言提告；隨後國民黨中常委周孟蓉也發布聲明，稱郭台銘11月底曾說不會支持民眾黨總統候選人柯文哲，當時郭辦回應「沒聽說過、不評論」。

郭台銘今天現蹤板橋慈惠宮的神明安座儀式。圖／取自慈惠宮臉書
郭台銘今天現蹤板橋慈惠宮的神明安座儀式。圖／取自慈惠宮臉書
郭台銘今天現蹤板橋慈惠宮的神明安座儀式。圖／取自慈惠宮臉書
郭台銘今天現蹤板橋慈惠宮的神明安座儀式。圖／取自慈惠宮臉書

郭台銘 國民黨

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