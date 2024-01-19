聽新聞
test
0:00 / 0:00
回台灣了！郭台銘現身板橋慈惠宮「這活動」 現場畫面曝光
鴻海創辦人郭台銘退出2024總統大選後神隱，原本國民黨要角都希望郭能出面力挺，但郭因人在國外未果，如今卻低調返台，且今天現身參加板橋慈惠宮的神明安座儀式。慈惠宮主委賴春穆目前未接電話。
慈惠宮稍早發文表示，1月19日吉日良時本宮聖父母 土地公殿舉行安座大典，邀請鴻海創辦人郭台銘先生與主委賴春穆、副主委李松鶴、常務監察曁委員賴春曄共同参與安座儀式隆重，祈福順利平安。
慈惠宮被稱為郭台銘的「起家廟」，郭小時候一家6口借住在廟廂房達9年，後來廟方也將此空間改為財神殿。每年農曆正月初一，郭台銘都會帶全家大小回慈惠宮參拜，並多次重大宣示都選定在慈惠宮。
總統大選才落幕，選前檢警調大舉調查郭陣營買賣選民個資連署一事，後來再爆出宣明智以郭台銘名義寫下「台灣阿銘公開信」，要大家集中選票挺國民黨侯康配，但郭辦駁斥造假，揚言提告；隨後國民黨中常委周孟蓉也發布聲明，稱郭台銘11月底曾說不會支持民眾黨總統候選人柯文哲，當時郭辦回應「沒聽說過、不評論」。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言