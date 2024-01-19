中選會審定公告賴清德、蕭美琴當選正副總統 選舉補助款逾1.67億
中央選舉委員會今表示，今舉行委員會議，會中審定通過並於今日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。
中選會表示，第16任總統、副總統選舉結果，3組候選人得票數分別為：柯文哲、吳欣盈369萬466票；賴清德、蕭美琴558萬6019票；侯友宜、趙少康467萬1021票。賴清德與蕭美琴為得票數最多的一組候選人，依法當選為第16任總統、副總統。
中選會指出，另依「總統副總統選舉罷免法第41條第1項」規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元，但其最高額不得超過候選人競選經費最高金額，此次選舉柯文哲及吳欣盈、賴清德及蕭美琴、侯友宜及趙少康分別可獲得補助金額為1億1071萬3980元、1億6758萬570元及1億4013萬630元。
中選會表示，3組候選人均為政黨推薦，依「總統副總統選舉罷免法第41條第3項」規定，候選人競選費用的補貼，應於當選人名單公告之次日起30日內，由中選會核算補貼金額，並通知推薦候選人的政黨，於3個月內向中選會領取。
中選會說明，依總統副總統選舉罷免法第31條規定，候選人得票數不足選舉人總數百分之五者，其保證金不予發還。第16任總統、副總統選舉，選舉人總數為1954萬8531人，選舉人總數百分之五為97萬7427人。3組候選人得票數均超過選舉人總數百分之五，保證金均應予發還。
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