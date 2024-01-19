快訊

上周才簽字離婚…台中麥當勞命案 家暴男疑殺死前妻畏罪輕生送醫不治

第三次世界大戰若爆發「哪裡最安全」？ 英媒盤點這12個國家

遭傅崐萁質疑2年後「選務院務難兼顧」 江啟臣回應了

中選會審定公告賴清德、蕭美琴當選正副總統 選舉補助款逾1.67億

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中央選舉委員會今審定通過並於今日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。圖／中選會提供
中央選舉委員會今審定通過並於今日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。圖／中選會提供

中央選舉委員會今表示，今舉行委員會議，會中審定通過並於今日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德蕭美琴

中選會表示，第16任總統、副總統選舉結果，3組候選人得票數分別為：柯文哲吳欣盈369萬466票；賴清德、蕭美琴558萬6019票；侯友宜趙少康467萬1021票。賴清德與蕭美琴為得票數最多的一組候選人，依法當選為第16任總統、副總統。

中選會指出，另依「總統副總統選舉罷免法第41條第1項」規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元，但其最高額不得超過候選人競選經費最高金額，此次選舉柯文哲及吳欣盈、賴清德及蕭美琴、侯友宜及趙少康分別可獲得補助金額為1億1071萬3980元、1億6758萬570元及1億4013萬630元。

中選會表示，3組候選人均為政黨推薦，依「總統副總統選舉罷免法第41條第3項」規定，候選人競選費用的補貼，應於當選人名單公告之次日起30日內，由中選會核算補貼金額，並通知推薦候選人的政黨，於3個月內向中選會領取。

中選會說明，依總統副總統選舉罷免法第31條規定，候選人得票數不足選舉人總數百分之五者，其保證金不予發還。第16任總統、副總統選舉，選舉人總數為1954萬8531人，選舉人總數百分之五為97萬7427人。3組候選人得票數均超過選舉人總數百分之五，保證金均應予發還。

中選會 賴清德 蕭美琴 柯文哲 吳欣盈 侯友宜 趙少康

延伸閱讀

中選會致送當選證書 賴清德：將組清廉勤政愛鄉土政府

喊話「我們大家一起努力」 賴清德：未來台灣的供電將更加穩定

中選會公告賴清德、蕭美琴當選第16任正副總統 3組候選人補助金公開

讚韓江配 趙少康：也許韓不希望黨內別人當副院長

相關新聞

喊話「我們大家一起努力」 賴清德：未來台灣的供電將更加穩定

賴清德副總統今天上午出席「2024電器空調影音3C年終購物節開幕典禮」時表示，希望大家與政府共同努力，提升能源效率，達到...

賴清德操盤立委選戰失利 組閣再喊民主大聯盟能成功？

行政院長陳建仁為回應立法院新民意，昨天率閣員總辭雖獲總統蔡英文慰留，卻已讓輿論關注焦點轉向誰是下一任行政院長？四個月後將宣誓就職的準總統賴清德會如何籌組新政府回應新民意。 賴清德在確定勝選的當晚旋即召開國際記者會，對於會如何籌組新政府的詢問表示，他會依憲政的體制、不分黨派、用人唯才組成民主大聯盟，為國家貢獻力量。 賴清德口中的「民主大聯盟」在立委選舉時宣告失敗，用於籌組聯合政府，如何才有成功機會？

中選會審定公告賴蕭當選正副總統 選舉補助款逾1.67億

中央選舉委員會今表示，今舉行委員會議，會中審定通過並於今日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。

中選會致送當選證書 賴清德：將組清廉勤政愛鄉土政府

中選會主委李進勇今天赴民進黨，致送第十六任總統、副總統當選證書，給總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴。賴清德表示，未來...

五結鄉代會主席控落選頭偽稱「副主席」騙標案 對方喊告

誰是鄉代會主席？宜蘭五結鄉代會主席林證梧表示，2022年選後一直被同選區的落選頭張馥蘭說「賄選」、「要被抓去關」，張最近...

苗栗市長補選群雄並起 余文忠宣布獲多數里長代表支持

苗栗市長邱鎮軍當選立委，市長補選預估4月中旬舉行，國民黨將於2月1至3日辦電話全民調決定參選人，有余文忠、楊明燁、鄭碧玉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。