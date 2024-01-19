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中選會致送當選證書 賴清德：將組清廉勤政愛鄉土政府

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中選會主委李進勇今天赴民進黨，致送第十六任總統、副總統當選證書，給總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴。圖／民進黨提供
中選會主委李進勇今天赴民進黨，致送第十六任總統、副總統當選證書，給總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴。圖／民進黨提供

中選會主委李進勇今天赴民進黨，致送第十六任總統、副總統當選證書，給總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴。賴清德表示，未來會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府，來建設國家、發展經濟、造福人民。

賴清德致詞時表示，這場選舉，可以說攸關台灣前途，中選會在李進勇的帶領下，各位委員戮力同心，同時也結合各縣市的選舉委員會，還有參與這場選務工作的所有人員，大家共同努力，順利完成這場重大的選舉，他和蕭美琴向大家表達由衷的感謝。

賴清德說，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，他今天很榮幸跟蕭美琴可以得到人民的付託，要帶領國家繼續往前走，他們兩個都堅定地承諾，未來我們會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府，來建設國家、發展經濟、造福人民。

賴表示，這場選舉國際社會都非常關注，選舉的結果出來，整個過程國際社會也非常非常肯定。他也曾經跟美國參訪團，或是訪問團分享我的看法，就是在選舉造勢的選前之夜，民進黨跟國民黨都在板橋，而且距離不遠處。民進黨有20萬人，國民黨也有20幾萬人，但時間10時一到，選舉結束就結束了，結束之後所有的支持者就回家了，大家甚至還搭同一班、同一個車廂的捷運，快快樂樂，沒有任何的事情。

賴清德說，票開出來之後，他也接到選舉競選對手，包括侯友宜市長以及柯文哲主席的致賀電話。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

賴清德說，未來他跟蕭美琴一定會全力以赴，然後，落實民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。

賴清德 民進黨 中選會 蕭美琴

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