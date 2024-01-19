靠兒子「德德」人氣大增！鄭運鵬轉戰Threads 3天破16萬粉絲

民進黨立委候選人鄭運鵬先前於選前之夜，與兒子、妻子一同掃街拜票，兒子「德德」因外型俊俏神似韓星，在網路上引起熱議。雖然鄭運鵬未當選，卻在「德德效應」之下名氣大增，落選後更開始使用社群平台Threads，頻繁發文讓他熱度持續攀升，開通不久粉絲數就飆破16萬。

兒子德德在年輕族群之間引起廣大迴響，選舉過後，鄭運鵬也跟隨年輕人腳步開通Threads帳號，在自介欄打上「鄭運鵬的兒子的爸爸」，除了更新許多幽默推文之外，回覆網友留言也都十分有梗，開通僅短短三天，粉絲數已經突破16萬。

鄭運鵬每天更新4至5篇文與粉絲互動，被網友封為近期Threads上最紅的男人，「要稱霸脆（Threads）界廢文寶座，非月月島（鵬）莫屬」。前幾日因應國高中生的期末考、學測即將到來，鄭運鵬也發文祝福考生考試順利，在學生族群間人氣大增。

除此之外，鄭運鵬也會到陌生用戶貼文下留言，展現親民及幽默的一面，收穫許多粉絲。不少網友努力留言，希望得到鄭運鵬的回覆，「我開了通知，要一直按讚吸引月月島的注意」、「月月島如果回我，我就全科safe了」，鄭也幽默回應「我看起來有那麼閒嗎」、「祝你滑壘成功」。

還有人發文，「整個Threads都是鄭運鵬在海巡的貼文，歡迎月月鳥的加入，我好快樂。比起德德，我覺得老男人更有魅力」，鄭運鵬回應「年輕人，我覺得你不要寫『老』，會更有魅力」；由於鄭運鵬喜愛怪物彈珠、玩具模型，有網友開玩笑要他將模型捐出來抽獎，他回應「喔！封鎖你比較實在」，各種直率又逗趣的回應笑翻一票人。

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