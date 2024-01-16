不只像車銀優！鄭運鵬帥兒暴紅 撞臉韓團「怪物新人」歐巴

民進黨立委鄭運鵬的帥兒「德德」成為這次大選意外插曲，不只在台灣爆紅，在對岸也引起討論，還被網友封為「台版車銀優」。不過近日有網友發現，「德德」除了像韓星車銀優外，也很像韓國怪物新人女團「BABYMONSTER」成員Chiquita的哥哥。

有網友在Dcard貼出兩人照片，實際比一比，都有著偏白的皮膚、清秀五官，並且都留著中分頭造型。事實上，Chiquita的哥哥Copper也是一名男團成員，在家鄉泰國出道，一個月前釋出新曲《Because of You, I Shine》MV更吸引387萬次觀看。

韓國怪物新人女團「BABYMONSTER」成員Chiquita的哥哥。圖擷自Copper IG

對於兩人的相似程度，底下網友紛紛表示，「我覺得鄭運鵬兒子更帥欸」、「鄭的兒子的確比較帥氣，而且陽光」、「很符合韓國idol的外型，文弱書生的感覺」、「我覺得比較像Chiquita哥哥同團團員Heart，泰國男孩子太帥了，但還是想說一下Copper也不差，請不要攻擊他，孩子是無辜的」。不過也有人認同，「覺得很像欸，我也這麼覺得」。

另外，還其他網友也說，「雖然不是這個年代，但我覺得德德很像林志穎欸」、「我必須說他更像一個日本演員，甲斐翔真」、「覺得他有宋承憲＋車銀優的感覺」、「像吳世勳＋車銀優＋吳尊」。

韓星車銀優被譽為「撕漫男」。圖擷自車銀優IG

事實上，德德的亮眼外型，也傳出有許多演藝圈經紀人表達高度興趣，鄭運鵬有望成為星爸，對於兒子的暴紅，鄭運鵬也PO文自稱「鄭運鵬兒子的爸爸」，還要大家別忘記他才是鄭運鵬兒子的爸爸，相當幽默。