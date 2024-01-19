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【專家之眼】新政府難道不該正視農產銷陸困境？

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
農業主管機關稱，農產品早收清單現在存的品項銷陸逐漸降低，影響有限，關稅減讓僅417萬美元。本報資料照片
農業主管機關稱，農產品早收清單現在存的品項銷陸逐漸降低，影響有限，關稅減讓僅417萬美元。本報資料照片

總統當選人賴清德於選舉期間，刻意漠視對大陸的貿易壁壘問題，並淡化可能的衝擊。選後應立即設法解決相關問題，尤其是優先處理農產品出口的困境。

中國大陸商務部於去年4月啟動貿易壁壘調查，期間因其複雜性，宣布延長至今年1月12日公布調查結果，之後提早近一個月發布。大陸認定台灣限制大陸2509項產品進口，已構成貿易壁壘，違反WTO的最惠國待遇原則。限制產品中又以農產品最多，高達1066項。但執政黨完全未提出解決做法，反而痛批大陸是經濟脅迫。

六天後陸方即取消台灣12項石化產品的ECFA優惠稅率；今年1月9日並警告，民進黨當局若不採有效措施，陸方已研究進一步採取終止ECFA早收清單的關稅減讓措施，並首次提及農漁產品。

中國大陸為我國農產品的主要出口市場，長期居我農產出口之冠，2019年達高峰12.7億美元。近年來因大陸海關驗出害蟲與禁藥而暫停我主力農產品(包含鳳梨、釋迦、蓮霧與石斑魚等)進口，出口急遽衰退，2023年僅剩5億美元，出口跌落至第四名。

ECFA早收清單中，中國大陸給予我國18個稅項農漁產品零關稅優惠，包含文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉以及五項漁產品。若取消這些農漁產品的ECFA零關稅優惠，勢必將進一步衝擊我農產品出口。

惟農業主管機關的農業部代理部長陳駿季竟表示，農產品早收清單現在存的品項銷陸逐漸降低，影響有限，關稅減讓僅417萬美元。縱然宣稱我國仍不會放棄任何一個市場，包括中國大陸。不過這種不負責任的回覆，就是表明政府完全不在乎大陸市場。

選舉甫結束，北京當局的動作不斷，14日中國官媒隨即披露，解放軍東部戰區前往東海進行演練；15日再宣布與諾魯共和國斷交；16日中共黨刊「求是」發表中共總書記習近平談統戰工作的文章表示:「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂行徑，推進祖國完全統一。」可以預見雖不至於立即有直接的武力威脅，但經濟施壓只是早晚問題，而且會愈來愈重，ECFA只是第一步。

希望上述農業部官員談話只是選舉語言，選後應設法拆解貿易壁壘的炸彈，即使無法完全解決，至少也應設法將可能的衝擊減緩至最低程度。

本文以為，在兩岸關係不睦之下，政府不能只是喊話透過WTO協商，而應主動釋出善意，解除部分貿易壁壘，特別是我國需高度仰賴進口的產品。以農產品為例，經農業部評估，1066項管制的大陸農產中，僅其中200多項農產開放才會影響國內產業。既然如此，政府為何不主動解除大陸部分產品的管制？不僅表達解決問題的態度，亦可有利於國內消費者。

倘政府仍不顧農民的生計，只好比照釋迦或是石斑魚模式，由地方政府或民間的力量與陸方協商，爭取自己的利益。

ECFA 農業部 外銷 中共 農民

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