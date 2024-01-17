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不義遺址維護管理不足 監委范巽綠要求行政院檢討

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察委員范巽綠。記者黃義書／攝影
監察委員范巽綠。記者黃義書／攝影

監委范巽綠今天透過新聞稿指出，促進轉型正義條例明定「不義遺址之保存」為轉型正義任務之一，促進正義轉型委員會並在民國110年公告審定228事件不義遺址25處，111年公告審定白色恐怖不義遺址17處。但促進轉型正義委員會解散後，行政院成立人權及轉型正義處，「保存不義遺址」事項交由文化部承接。促轉條例公布至今已6年，政府機關對已公告或潛在不義遺址的調查研究、保存和修復再利用等事項的實際推動保存相關作為，實屬不足。

范巽綠表示，她到花蓮、桃園、高雄、新北及台南實地履勘已公告及潛在的不義遺址，並諮詢相關專家學者後，經監察院教育及文化委員會11日審查通過她所提調查報告，函請行政院督促所屬研議檢討。

范巽綠說，台南市政府從107年起逐年進行4期「台南人權歷史場址調查計畫」，對不義遺址的維護管理相對較完整，如規劃湯德章正義與勇氣之路等，並結合新興科技及媒體，促進跨世代理解與參與。

范巽綠提到，不義遺址保存維護的補助情形，從107年至今，只有高雄、台南、雲林、桃園、台北、新北等6縣市申請，且文化部編列的補助預算每年僅約新台幣230萬元到540萬元間，實有不足，行政院應督促相關主管機關研議，盡速完善落實不義遺址保存的相關作為。

范巽綠說，轉型正義工作主要是了解和揭露真相，讓社會記取教訓，避免未來重蹈覆轍，社會理解才能開啟和解的可能性，但正義就會有定義另外一方為「不正義」意涵，說人家不義，對方當然無法接受，因此可用如「人權侵害事件的發生地」、「威權歷史遺址」，或「人權歷史遺址」，較為妥適。

范巽綠表示，以張七郎父子3人遭槍殺、掩埋、屍體移至墓園及其故居為例，是完整的「人權歷史場址」，可規劃為花蓮縣人權教育的重要園區，中央及地方政府更應扮演主動積極的推動協助角色，而非家屬前來申請才給予補助。

范巽綠說明，對於「不義遺址」的用語、範圍等，行政院應督促相關主管機關妥予研議，盡速完善不義遺址保存的相關法制規範。

遺址 范巽綠 人權

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