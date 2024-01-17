「走進大觀園」 駐台使節夫人參訪南門市場驚喜連連

農曆春節即將到來，駐台各國使節夫人上午前往南門市場參訪並採買年貨，在外交部隨行人員的解說下，對春節應景的各項料理與食物，有了更多的認識。

駐台使節夫人一行約二十人，在台北市副市長林奕華與南門市場自治會會長王銓國的陪同下參訪南門市場。許多夫人都是頭一次在台灣過年，對南門市場各項食物和商品，還有招牌都相當好奇，驚喜連連，拿起相機猛拍，有如「劉姥姥進大觀園」般，感到新鮮又有趣。

走到販賣春聯的攤商，雖然語言不通，但在隨行人員的翻譯解說後，夫人們似乎都能立即融入傳統文化，拿起春聯頻頻拍照留念，而對感興趣的食物也毫不客氣，問清楚特色後，馬上掏錢購買，尤其是水果類，看到外觀色彩鮮豔又大顆的水果，停留最久，也最有人氣。夫人們一行在南門市場市集逛了約一個半小時，隨後到二樓美食區享受台灣特色小吃。 駐台使節夫人一行約二十人上午參訪南門市場，日本駐台代表夫人（中）對水產了解甚多，充當臨時翻譯的角色，幫忙介紹水產。記者杜建重／攝影 許多夫人都是頭一次在台灣過年，對南門市場各項食物和商品以及招牌都相當好奇，拿起相機猛拍，有如「劉姥姥進大觀園」般，感到新鮮又有趣。記者杜建重／攝影 駐台各國使節夫人上午前往門市場參訪並採買年貨，聖露西亞夫人（右二）對鳳梨相當感興趣，在台北市副市長林奕華與翻譯人員解說過後，馬上掏錢買下鳳梨。記者杜建重／攝影 各國駐台使節夫人上午前往南門市場參訪，在隨行人員解說下，對春節應景的各項料理與食物，有了更多的認識。記者杜建重／攝影 駐台各國使節夫人參訪南門市場，了解春聯的用途後，馬上掏錢購買。記者杜建重／攝影 駐台各國使節夫人上午前往南門市場參訪，夫人們對水果類特別感興趣，看到外觀色彩鮮豔又大顆的水果，停留最久也買最多。記者杜建重／攝影 農曆春節即將到來，駐台各國使節夫人上午前往南門市場參訪並採買年貨，許多夫人都是頭一次在台灣過年，對南門市場的一切感到新鮮又好奇。記者杜建重／攝影 駐台各國使節夫人上午前往南門市場參訪採買年貨，在外交部隨行人員的解說下，好奇的看著攤商包著肉粽，頻頻拍照。記者杜建重／攝影

商品推薦