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立院龍頭之爭若藍白不合 韓國瑜配誰恐陷黨內競爭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國會三黨不過半，國民黨不分區立委當選人韓國瑜（圖）成為立法院長的呼聲高，民眾黨成關鍵少數，立法院長游錫堃如欲保住立院龍頭，勢必要爭取民眾黨支持。圖／聯合報系資料照片
國會三黨不過半，國民黨不分區立委當選人韓國瑜（圖）成為立法院長的呼聲高，民眾黨成關鍵少數，立法院長游錫堃如欲保住立院龍頭，勢必要爭取民眾黨支持。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選落幕，立院龍頭之爭緊接著場，由於三黨均不過半，藍綠都有意找白營合作。由於在野整合仍有懸念，現在也傳出，國民黨立委傅崐萁對爭取國會正副龍頭布局已久，但也有藍委表示，國民黨主席朱立倫在選前就已表明盼高雄市前市長韓國瑜能領導國會，代表國民黨選院長幾成定局，若傅崐萁要爭取選副院長，因傅過去言行多有爭議，恐會有其他資深藍委會出面競爭。

新一屆立委將於2月1日宣誓就職，屆時立法院正副院長亦將受立委選舉出爐，以期議事順暢。「辣個男人」、國民黨不分區立委當選人韓國瑜獲推選立法院長的呼聲最高，但韓能否順利登上立院龍頭寶座，關鍵在民眾黨態度。

國民黨國會席次新一屆為53席，若算上向來加入國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅，亦僅54席，表面上是國會最大黨，實則未於國會過半，必須尋求與民眾黨的合作。不過，民眾黨就立法院長選舉議題已開出考題，國民黨未必能獲得民眾黨支持，且距離立法院長選舉D-day僅餘二周，國民黨如欲發揮國會最大黨的戰力，已有藍委主張必須先思考自己的一套人馬迎戰。

院長部分，雖然韓國瑜被各界點名，但韓國瑜本人尚未鬆口，資深立委傅崐萁為爭取新國會龍頭佈局傳聞許久，選戰過程中除接任「挺侯康全國後援總會」副會長兼總幹事一職，強調自己義無反顧承擔大任，檯面下更主動接洽近40位區域立委候選人「團購」競選小物；有立委當選人表示，傅雖未明講明要爭取支持，但友好串聯動作已不言可喻。

不過，有黨內人士表示，傅崐萁想爭取立法院正副院長必須考慮到整體社會觀感，他非常肯定傅崐萁為黨努力、奉獻，但傅的形象長期受攻擊，導致外界對其有負面刻板印象，擔任立法院正副院長對黨不見得有加分效果。

黨內人士也點名，國民黨立委林德福、賴士葆都熟悉立院運作的資深立委，被推出擔任立法院副院長也較無爭議。但賴士葆說他目前沒有想這麼多。林德福被認為未來可望交棒兒子林政翰，是否會爭取立法院副院長，替自己政治生涯再創高峰，也為子謀豐沛人脈；林德福則表示，個人不忮不求，一切視黨團決議而定。

國民黨不分區立委 立法院 韓國瑜

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