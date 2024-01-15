直播／邦交國再掉一個 諾魯與台斷交
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我國友邦諾魯1月15日發表聲明，將與台灣斷交，並承認中華人民共和國。諾魯政府並在臉書官方專頁發布總統亞定的全國演說談話。亞定在談話中宣布跟台灣斷交，不再視台灣為國家。外交部則預計在下午舉行記者會說明。
諾魯曾於2002年與台灣斷交，轉與中國大陸建交，不過又在2005年5月14日與我國復交。
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