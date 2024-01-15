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直播／邦交國再掉一個 諾魯與台斷交

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
諾魯總統亞定在臉書上發布演說，宣布與台灣斷交。圖／取自諾魯官方臉書
諾魯總統亞定在臉書上發布演說，宣布與台灣斷交。圖／取自諾魯官方臉書

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

我國友邦諾魯1月15日發表聲明，將與台灣斷交，並承認中華人民共和國。諾魯政府並在臉書官方專頁發布總統亞定的全國演說談話。亞定在談話中宣布跟台灣斷交，不再視台灣為國家。外交部則預計在下午舉行記者會說明。

諾魯曾於2002年與台灣斷交，轉與中國大陸建交，不過又在2005年5月14日與我國復交。

斷交 諾魯

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