美代表團今會賴清德 將與台灣各政界領袖會面

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣總統大選落幕，美國在選前就傳出將在選後派出由前高層官員組成的非正式訪問團訪台。美國在台協會（AIT）昨（14）日證實，美方高階代表團昨天晚間抵達台灣，預計今天與台灣各政界領袖會面。據悉，民進黨總統當選人賴清德將於今天與美方代表團閉門會面，討論相關議題。

賴清德與蕭美琴13日當選第16任中華民國總統、副總統後，美國國務卿布林肯在第一時間發表聲明祝賀，並表示期待與賴清德，及台灣各政黨的領袖攜手合作，一同追求共同的利益和價值，並推進台美長久以來的非官方關係，這符合美國基於「台灣關係法」、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」。對此，大陸外交部昨日發布新聞稿表示，美方此舉嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對。

美國在台協會昨天透過新聞稿，證實美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），在AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）陪同下，昨天抵達台灣。

美國在台協會指出，美國政府是遵循先例，在台灣總統選舉後，邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。代表團將於今日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，同時表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美國長久以來對台海和平穩定的關切。

美國曾於2000年、2008年和2016年在台灣選出新總統後，派出類似代表團訪問台北。對於這次美國由前高級官員組成的高階代表團抵台，英國金融時報（FT）分析，將考驗大陸當局在回應台灣總統選舉時的克制態度。

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