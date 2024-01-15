彰化縣百里侯 藍綠人選浮現

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統暨立委選舉才結束，彰化政壇已開始點名2026縣長人選。藍營以連任成功的立委謝衣鳯最受看好，綠營潛在人選較多，四連霸立委陳素月的動作最積極，本屆縣長選舉落敗的立委黃秀芳也不排除捲土重來，擔任賴清德彰化競總總幹事的彰化市長林世賢，也有更上層樓企圖。

國民黨最有可能接下現任縣長王惠美棒子的，目前檯面上只有謝衣鳯，她出身政治家族，祖父謝言信及母親鄭汝芬都當過立委，弟弟謝典林是現任彰化縣議長。謝衣鳯目前也是國民黨副秘書長、立法院黨團書記長、彰化縣黨部主委，集3大黨職於一身。

謝衣鳯與民進黨提名的北農前總經理吳音寧雙姝之戰，雖然在國有地豪宅等議題飽受攻擊，但憑著基層實力，獲得9萬7881票，以1.9萬票之差打敗吳音寧連任，墊起爭取下屆百里侯的高度。

民進黨在本屆彰化縣長初選時，前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富相爭不下，南彰立委陳素月、北彰立委黃秀芳被外界看好，最後黃秀芳獲蔡英文總統欽點參選，黃不敵王惠美吞敗，但立委選戰陳、黃都連任成功，成為下屆縣長熱門人選。

與新潮流親近的陳素月動作積極，她此次拿下9.7萬多票，大贏對手1.4萬多票四連霸；已有眼尖民眾發現，陳素月與屬新潮流的北彰議員楊子賢，成立聯合服務處，開始布局北彰，動向備受矚目。

黃秀芳屬於正國會，本屆縣長選舉輸王惠美9萬多票，但立委選舉拿下9萬多票，以9285票之差打敗國民黨對手楊曜聰。黃秀芳曾經多次表達沒有再戰縣長意願，但政壇仍認為不能排除可能。

林世賢虎視眈眈，展現更上層樓的企圖，總統選舉擔任賴清德彰化競總總幹事，賴清德得票在彰化縣勝出外，更保住3席立委席次，累積競逐2026的本錢。

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