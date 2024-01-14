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影／第16任總統大選昨落幕 美代表團今日抵台祝賀
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
第16任總統副總統大選昨天落幕，民進黨「賴蕭配」贏得勝選，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）於今天搭機抵台，但未在桃機發表談話。
美國在台協會今天表示，代表團將於1月15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切。
美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），2人於今晚8時29分聯合航空UA-871航班抵達桃園國際機場，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅到場接機，眾人於候機室內拍照留念，隨後經由環宇商務中心辦理通關手續。
此外，前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）則是於今天下午5時55分，搭乘長榮航空BR-226航班自新加坡來台，同樣也是經由環宇商務中心辦理通關手續。
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