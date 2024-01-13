賴清德激起本命區熱情 台南6席立委連任均自行宣布當選

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

民進黨總統候選人賴清德得票領先擴大，台南競選總部湧入數百支持者嗨翻天，競總指出昨晚賴清德回到「本命區」台南安平舉辦造勢，有催出台南人的熱情，賴清德喊出台南6席立委要全壘打，總統也要力拚全國第一得票率，下午開票結果，台南人沒有讓老市長漏氣，原本較有危機2個選區都順利過關，台南6席立委已自行宣布當選，揮出漂亮全壘打。

賴清德台南競總表示，在選舉過程一直很緊張，因為連台南的選情都很冷，直到最後3天賴清德車掃，路上有民眾會揮手回應，還會比出2號支持賴蕭配，台南的選情才逐漸熱起來，加上賴清德主動要求在台南加辦一場選前之夜，昨晚在安平林默娘公園湧現約6萬群眾，也有不少年輕人站出來，才對選情感到稍有樂觀。

「上午投票很踴躍但還是很擔心」，賴陣營人士指出，今天投票日天氣晴朗投票率高，但內心還是很忐忑號不安，上午很多年輕人投票，也要爸媽投票，大家都很緊張，擔心是投給民眾黨侯選人柯文哲，但也感謝好天氣，原本預估投票率約6成5或6成8，後來有提高的7成，應可以達到預估賴清德在台南市得票率達成5成。

民進黨台南市立委選情在下午4點30分開票半小時，林俊憲自行宣布當選，隨後賴惠員、陳亭妃、王定宇、林宜瑾、郭國文也都陸續自行宣布當選。賴清德上午回台南投票時，感謝擔任台南競總主委的市長黃偉哲和競選團隊的努力，黃偉哲下午已經北上將參加賴清德記者會。

賴清德得票數領先不斷擴大，台南競選總部支持者嗨翻天。記者吳淑玲／攝影

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