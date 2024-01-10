國科會計畫4年砸95億 盼提升國內高齡科技產值至3千億

台灣將於2025進入超高齡社會，除長照需求以外，高齡科技產業亦備受矚目。國科會今天舉辦「高齡科技產業行動計畫」啟動記者會，該項計畫預計4年內投入95億經費，整合行政院經濟部、衛福部數位部、教育部、內政部、文化部及原民會共8大部會，以科技縮短長者數位落差，並提升國內高齡科技產值至3000億。

國科會科技辦公室副執行秘書林明仁指出，各國高齡科技政策，都是從應用科技，變成主動賦能。以美國為例，美國高齡政策，除了著重在醫療保健，還包含社交活動、認知全方位照護等，減少高齡者被照顧的需求，更重要是照顧者本身經濟、情感壓力應受扶持。

林明仁表示，計畫包括四大主軸，第一是推動市場經濟，高齡科技產品跟供需對接。第二是擴大數位賦能，提升高齡社會參與。第三是提升照護效能，以資通訊科技融入照護專業，提升安全環控、健康促進遊戲活動等。第四是優化高齡生活，把資料串接，整合公司協力的在地資源，擴大政府及民間的服務據點與範圍。

林明仁說，本計畫將以國科會科技辦為主責辦公室（PMO），負責跨部會整合，預計將於2024年至2027年間投入95億經費，並帶動高齡經濟產值在2025年突破3000億；其他預期效益包括供需對接，滿足高齡者需求，帶動高齡經濟；科技導入降低照顧者負擔，提升照護效能；數位場域促進高齡者學習，增加社會參與；數據串接優化高齡者生活，擴展服務網絡。

行政院政務委員、國科會主委吳政忠表示，國科會18年前即開始推動智慧生活科技，因應超高齡社會來臨，科技更應回應社會需求，去年3月高齡科技產業SRB會議後，於9月核定方案，今年初預算到位，正式啟動「高齡科技產業行動計畫」。

吳政忠指出，該計畫主軸，包括提升高齡者對科技的適應能力、縮短數位落差，同時應對少子化導致人口紅利下降，利用科技減輕照顧者、醫療人員負擔，且要涵蓋原民部落等地區，建造優質生活環境。

另外，吳政忠表示，高齡科技產業要替台灣賺取銀髮商機，要讓台灣產業擺脫過去的製造、代工，結合資通訊、半導體，可以照顧高齡者生活，活得健康、有尊嚴，又可以讓年輕族群至國際上賺錢，讓台灣走得更遠、更有活力，是台灣未來的護國神山。

行政院政務委員林萬億則說，台灣即將進入超高齡社會，高齡人口更會在2036年，達到28%，進入極高齡社會。根據數位部資料，65歲以上長者科技使用比率達52%，與全民90%以上相比仍有落差，提升數位落差將是計畫關鍵。