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昔愛將張顯耀涉反滲透法遭搜索 宋楚瑜自爆很久沒聯絡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
親民黨主席宋楚瑜（中）今天到高雄鳳山為國民黨立委候選人鍾易仲站台。記者張議晨／攝影
親民黨主席宋楚瑜（中）今天到高雄鳳山為國民黨立委候選人鍾易仲站台。記者張議晨／攝影

曾涉吸金22億元遭判刑的三聯集團董座徐少東，被控違反反滲透法遭羈押禁見，檢調查出前立委張顯耀涉案，昨搜索住處，橋頭地檢署漏夜偵訊後，以100萬元交保候傳；張為親民黨主席宋楚瑜子弟兵，昔日愛將涉反滲透法遭法辦，宋今自爆「很久沒聯絡了，但別忘了，張也曾被國民黨冤枉過。」

大陸省市台辦透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費。

並由台灣新住民關懷總會理事長周滿芝向團員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署去年底發動二波搜索行動，傳喚周滿芝、徐少東等人到案，兩人經橋檢聲押後，目前均由法院裁定羈押禁見。

檢方擴大深入追查，並過濾扣案證物，發現張顯耀也涉案，昨天前往左營住處搜索，並傳喚張到案說明，漏夜訊問後，依違反總統、副總統罷免法及反滲透法，諭知100萬元交保候傳。

張顯耀曾為親民黨籍立委，是宋楚瑜的子弟兵，國民黨執政時官拜陸委會副主委，卻被調查局以「外患罪」或「洩密國防以外機密罪」罪嫌法辦，還被點名為共諜，最後北檢認為罪證不足，不起訴處分，如今又涉反滲透法遭法辦，震驚政壇各界。

宋楚瑜今到高雄鳳山，為國民黨立委候選人鍾易仲站台，被問到張顯耀一事，宋自爆「很久沒聯絡了，連黃珊珊也是，不要忘記，張顯耀也被國民黨冤枉過，因此不能因派系、黨派之爭，而玩弄、冤枉一個人。」

宋楚瑜說，他是看到新聞才知道張顯耀被約談；至於搜索、約談時間點是否敏感，他表示，如果台灣人還珍惜台灣的民主，就不要讓世界看台灣的選舉笑話，選舉最重要就是公平，因此他不做任何負面評論，對於發生什麼事情，他不清楚，對於不清楚的事情他不方便回答。

張顯耀 反滲透法 國民黨

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