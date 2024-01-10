貧富差距12年來最大 痛苦指數飆高

主計總處最新預測顯示，去年全年經濟成長率下修為百分之一點四二，是十四年最低，創下金融海嘯以來最差經濟表現，也是蔡政府任內最差成績。於此同時，國人貧富差距卻日漸擴大，去年家庭每戶所得差距六點一五倍，更因連續快三年的高通膨，吃掉國人薪資成長，導致國人痛苦指數跟著飆高。

台灣前幾年經濟成長率優於全球，但經濟果實分配不均，紅利集中少數人，尤其是電子業，以致國人貧富差距擴大。主計總處統計顯示，依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，二○二二年最高百分之廿家庭每戶和最低百分之廿家庭每戶所得差距六點一五倍，自二○一六年蔡總統執政以來，指數從六點○八倍擴增至六點一五倍，創二○一二年以來最高差距。

國人更大壓力來自物價上漲，從外食到房租漲幅驚人，前年逼近百分之三，去年全年也高達百分之二點五，讓國人吃足高物價苦頭。若扣除物價指數，受雇員工從二○二二年三月起實質經常性薪資就進入負成長，直到去年五月才轉正，經歷長達十四個月薪資倒退嚕；不過去年前十月的實質總薪資仍呈現負成長。

薪資成長被通膨吃掉 製表／陳素玲 圖／聯合報提供

經濟不好、貧富差距大、物價高，中央大學經濟系教授吳大任指出，所得分配愈拉愈大才是最大問題，若不設法改善，低薪族群會對未來沒有希望，原因就是經濟利益集中電子業。

台大國發所兼任教授辛炳隆則說，台灣物價相對歐美不算高，但普羅大眾感受深，因為物價漲的都是平常接觸的，例如外食、房租就是因為店租漲，背後就是房價太高，房價問題不只影響居住，「通膨沒有那麼偉大，而是房價」，大家才會這麼在意居住正義。

對貧富差距擴大，辛炳隆表示，不是要大家都很窮，「但我過得不好，別人過得好，心情就不好」，問題首先要鎖定解決低薪現象；其次，低薪很可能是分配出了問題。他認為，分配不均不是經濟的餅不夠大，而是分餅時犧牲勞工，以致勞工除了貧富差距擴大實質主觀感受，還會有相對剝奪感。他建議要推動薪資透明制度，揭露企業內部各級主管薪資占比，要讓高低階的薪資分配占比不能差距太大，這也是縮小貧富差距有效方式之一。

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