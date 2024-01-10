中選會公布 1954萬選舉人 40歲以下607萬人

中選會昨公布二○二四總統大選選舉人人數為一九五四萬八五三一人；年齡層分布，以四十到四十九歲居冠，有三八八萬五三九三人，占百分之十九點八八，其次為五十至五十九歲，有三五三萬一二五二人，占百分之十八點○六。

據中選會資料，廿到廿九歲選舉人數有二八四萬九二二九人，卅到卅九歲則有三二二萬九二○九人，不到四十歲的「青年票」選舉人數，加總共有六○七萬八四三八人。

六都一共有一三五八萬三三四九人、占總選舉人人數百分之六十九，以新北市三四○萬人最多，台中市二三二萬人居次，台北、高雄超過二百萬人；桃園、台南分別為一八八萬及一五六萬七千多人。

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