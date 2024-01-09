羅致政向總統咬耳朵？點名吳釗燮用藍營外交人員引不滿

國民黨北市立委候選人游淑慧日前公布一段疑似立委羅致政與總統蔡英文對話音檔。內容中聽到疑似羅的男聲，談及外交部長吳釗燮用人有問題，升遷階級亂跳之外，還重用國民黨外交人員，點名像是金溥聰機要姚金祥，以及沈呂巡。當中也聽見疑似蔡英文的女聲說，吳釗燮又把口譯哥送去做副代表，「這我攔下來。」

音檔中，男聲先喊對方總統，緊接著談到外交事務且針對吳釗燮用人而來，他說，階層有些真的跳得太離譜，副司長直接出去當館長，有人一年半從專門委員到副司長，打亂了原本外交體系，更以軍隊官階比喻，「他（吳）動了一批已經是引起很大的怨聲載道；這個帳會記到我們身上。」

緊接著，他又點名吳釗燮都是用北美系統的人，這就是盲點，且多為國民黨深藍的人，像是金溥聰的機要姚金祥、沈呂巡，「釗燮把一個北美政治組長去當歐洲司的司長，但是這個組長從來沒有碰過歐洲的業務；我們知道歐洲各館處很多當過次長、部長，資歷都比組長深、叫不動。」

過程中，女聲也有幾次附和，「之前移民署署長也是他（吳釗燮）的人，這帳都算我頭上。」而音檔內的男聲也說，自己在外交部待過，有跟一批阿扁時代互動的外交官，像是吳志中、謝志偉都保持聯繫。

隨後，女聲說，「他（吳釗燮）又把翻譯哥（趙怡翔）送去做副代表，這我攔下來。」男聲回說，「總統這會傷，真的會傷，我對Vincent怡翔帶有一肯定，但是揠苗助長，這個是傷到Vincent。」

男聲又說，這幾天大家又吵政治組組長，現在又吵一個月（薪水）20幾萬。女聲帶有些驚訝說，「他（吳釗燮）只是說他（趙怡翔）去做秘書，怎麼會變政治組組長？」男聲緊接著說，「我本來想是他去當秘書用諮議的名義，因為我們 沒有秘書；可後來才知道他可能用政治組長名義對外，這就有問題了。」

男聲又回，這幾2天新聞在吵說，趙怡翔要當政治組長時，都不出來說話，當媒體追問薪水多少錢時，外交部竟然說這是個人隱私不能公佈，那不是讓大家吵嗎？語畢，女聲說，好吧，這樣。男子答到，事情會處理好，總統謝謝。

整個音檔長度為41分16秒。游淑慧說，如果音檔為真，羅致政麻煩恐怕大了，特別是與總統談話為何要錄音？蔡英文知道羅致政錄音嗎？錄總統的談話卻又外流，到底誰洩密？羅致政以什麼身分跟總統「咬耳朵」，從時任行政院長賴清德、外交部長吳釗燮，數落到台灣民意基金會董事長游盈隆、台北市議員趙怡翔、民進黨立委候選人吳音寧？

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