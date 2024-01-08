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王欣儀胞姊遭追求者猛刺39刀亡 父母心痛一輩子 外出打扮太漂亮會遭斥

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
王欣儀今上廣播節目以受害家屬身份談廢死議題，曝光當年姊姊慘遭殺害後，父親甚至對她說「恨不得在你臉上畫一刀」，對她、父母來說這種痛在心中無法抹滅。圖／截自千秋萬世直播
王欣儀今上廣播節目以受害家屬身份談廢死議題，曝光當年姊姊慘遭殺害後，父親甚至對她說「恨不得在你臉上畫一刀」，對她、父母來說這種痛在心中無法抹滅。圖／截自千秋萬世直播

廢死」議題持續延燒，國民黨北市議員王欣儀日前以受害家屬身份，寫了一封信描述姊姊年輕時，遭追求不成的男同學猛刺39刀殺害，讓她與家人傷痛至今仍無法完全消除。王今在廣播節目透露，姊姊走後父母對她更加擔心，父親甚至說「恨不得在你臉上畫一刀」，這些都是對受害家屬一輩子傷害，呼籲候選人都應對公共政策公開表態。

王欣儀表示，姊姊以前比她還漂亮、活潑，多才多藝，是「校花」，她與姊姊僅相差2歲，感情很好，發生事情當天，她正在參加學校露營活動，接到通知姊姊失蹤，內心很緊張，露營結束回家人還沒找到，直到後來才在台南找到。

「我那時才17歲」王欣儀說，姊姊屍體被送到台南殯儀館，因為礙於民間「白髮人不能送黑髮人」習俗，在她從未接觸過身邊的人離世情況下，必須去認屍，看到一個正值豆蔻年華少女，變成一具傷痕累累屍體，後續跟著牽魂車帶姊姊一路回高雄，或許大家第1次面對會很驚嚇，但這是她的家人，她必須勇敢面對。

王欣儀說，這件事情對她家庭產生嚴重影響，她親眼見到媽媽因過度傷心難過，一夜之間頭髮全白，後來家裡只剩下1個女兒，壓力全部都在她身上，有時候出門穿著打扮比較漂亮，身為大學教授父親竟會對她講出「恨不得在你臉上畫一刀」，對她、父母來說這種痛在心中無法抹滅。

王欣儀說，看到近期新北割頸案事件，讓「廢死」議題再度湧上心頭，她認為無論總統、立委對於公共議題立場都應表態，作為受害者家屬無法接受廢死，她回憶，殺害姊姊兇手為了逃避死刑聲稱自首，審案時還翻供，為了逃脫死刑，最後還是伏法，作為家屬的她心裡才有些釋懷，但對比兇手毫無人性，將姊姊美好的1條命殺害，「10條、100條都換不了。」

王欣儀表示，這幾天她發布公開信後，受到很多受害者家屬的寄信，表達反廢死的立場，包含華山草原分屍案，今天下午也要在國民黨中央舉行記者會，呼籲候選人應把態度、立場和政見說清楚，不是閉口不談、掉頭就走，甚至謊稱中共介選。

王欣儀 廢死 家人

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