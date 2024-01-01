蕭旭岑：反對九二共識就是否定中華民國憲法
馬英九基金會執行長今天蕭旭岑表示，九二共識是根據中華民國憲法而來，九二共識等同中華民國，反對九二共識的人，就是反對中華民國憲法。蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德，如果不遵守中華民國憲法，就是出賣台灣人利益，愧對憲法與國人。
蕭旭岑說，馬英九執政8年，證明九二共識是兩岸共同政治基礎，可讓兩岸對等尊嚴互動，兩岸領導人還可以在新加坡會晤，蔡英文總統明顯是做不到，就弄臭它，打破它，絲毫不顧台灣人死活。
蕭旭岑指出，中華民國憲法關於兩岸定位就是一個中國，兩個地區，迄今沒有修過，民進黨前主席謝長廷也說我們是一中憲法。蔡英文與賴清德都否定中華民國憲法的一中原則，不願公開承認兩岸定位不是兩個國家，是造成兩岸兵凶戰危的最根本原因。
蕭旭岑表示，九二共識是我方政府提出，大陸方面接受，這才有李登輝總統、馬英九總統主政時，兩岸可以溝通交流的重要基礎。去年馬英九訪問中國大陸，也再次確認雙方同意用口頭聲明方式各自表達，原汁原味的九二共識。
蕭旭岑說，他要請教蔡英文與賴清德，找不到兩岸共同政治基礎，無法維持現狀，搞到台海兵凶戰危，危害台灣人利益，還要拖美國等外國朋友下水，真正的目的是什麼，是不是就是要執行所謂蔡英文路線的台獨路線？民進黨有在管台灣人死活嗎？
蕭旭岑表示，蔡英文執政以來，舉債創下歷史新高，台灣人平均一個人負債27萬元，歷史新高。結果蔡英文讓台灣人債留曾孫還不夠，還要出賣台灣人利益，否定九二共識與中華民國憲法，不顧台灣人的安危，蔡賴政權對得起台灣人嗎？
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