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蔣經國日記提蔣孝文病情指「自作孽」 拜訪3個兒子家感不悅原因曝

聯合報／ 記者程嘉文
蔣經國總統去世，蔣孝文在夫人徐乃錦及女兒蔣友梅陪同下，前往圓山忠烈祠父親靈前拜祭。圖／聯合報系資料照片
蔣經國總統去世，蔣孝文在夫人徐乃錦及女兒蔣友梅陪同下，前往圓山忠烈祠父親靈前拜祭。圖／聯合報系資料照片

故總統蔣經國的長子蔣孝文，後半生長期臥病。蔣經國日記明確提及，蔣孝文發病是民國59年10月16日，因為飲酒過度，糖尿病導致血糖過低昏迷，從此傷及腦部，智力大不如前。蔣經國日記中，數度提及兒子病情，關懷之餘也曾怒稱，對蔣孝文如今狀況一點也不為其可憐，因為這是他「自作孽」。

民國64年3月26日，當時蔣中正總統病重，擔任閣揆的蔣經國，又正為國事傷神不已。他當天日記寫道，「看見文兒似瘋非瘋之病態，至感厭煩，不過我一點亦不可憐他，因為這是他自作孽也」。但不久後，蔣中正總統去世，孝文到了祖父靈前，還是知道跪地痛哭，讓他感慨又難過。

67年11月25日的「上星期反省錄」寫到，他分別拜訪三個兒子（孝文、孝武、孝勇）家，覺得他們的生活環境太好了，都可稱之為富有之家，讓他很不高興，「現在享福，將來一定要吃苦，且有敗家譽政風，為之憂慮」。

68年5月12日的日記寫到：日前走訪東北角地區，與一位在瑞芳煤礦辛苦工作40年的老礦工聊天，對方提到自己四個小孩，一個已經師範大學畢業，另一個正在讀大學。蔣經國說，自己聽到此處，想起孝文、孝武都未能完成大學學業，不禁深覺慚愧。

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蔣經國 蔣中正

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