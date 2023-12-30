聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔣經國日記提蔣孝文病情指「自作孽」 拜訪3個兒子家感不悅原因曝
故總統蔣經國的長子蔣孝文，後半生長期臥病。蔣經國日記明確提及，蔣孝文發病是民國59年10月16日，因為飲酒過度，糖尿病導致血糖過低昏迷，從此傷及腦部，智力大不如前。蔣經國日記中，數度提及兒子病情，關懷之餘也曾怒稱，對蔣孝文如今狀況一點也不為其可憐，因為這是他「自作孽」。
民國64年3月26日，當時蔣中正總統病重，擔任閣揆的蔣經國，又正為國事傷神不已。他當天日記寫道，「看見文兒似瘋非瘋之病態，至感厭煩，不過我一點亦不可憐他，因為這是他自作孽也」。但不久後，蔣中正總統去世，孝文到了祖父靈前，還是知道跪地痛哭，讓他感慨又難過。
67年11月25日的「上星期反省錄」寫到，他分別拜訪三個兒子（孝文、孝武、孝勇）家，覺得他們的生活環境太好了，都可稱之為富有之家，讓他很不高興，「現在享福，將來一定要吃苦，且有敗家譽政風，為之憂慮」。
68年5月12日的日記寫到：日前走訪東北角地區，與一位在瑞芳煤礦辛苦工作40年的老礦工聊天，對方提到自己四個小孩，一個已經師範大學畢業，另一個正在讀大學。蔣經國說，自己聽到此處，想起孝文、孝武都未能完成大學學業，不禁深覺慚愧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言