「全動法」遙遙無期 基進：不應受藍白阻遏

兩岸戰爭遲早會發生，《全動法》不該應為藍白阻攔就停擺！台灣基進主席王興煥28日召開記者會指出，民進黨為了追求選票，就向中間或淺藍靠攏，更不願通過自我保衛的法規。台灣基進不分區立委候選人吳欣岱則警告，親中勢力惡意操作執政黨就退縮，台灣永遠也無法做好全民防衛。

全動法延遲至今

「《全動法》之所以重要，在於規範戰爭時刻平民要如何自我防衛、維持城市韌性，」吳欣岱以俄烏戰爭為例說，烏克蘭在迎戰期間還能堅持民生運作、麵包店還能營業。她強調，《全民防衛動員法》卻因國民黨一句「娃娃兵上戰場」延宕至今，且遲遲未見官方整合各方意見，質問「難道國防部也要跑選舉嗎？」

吳欣岱強調，台灣有刻意敵我不分的親中政客在操弄民意，若親中勢力展開惡意操作執政黨就馬上退縮，台灣永遠也無法做好全民防衛，強調「台灣的民主選舉全世界在看；是否針對戰爭做好準備，全世界也在看。」

兩岸終將一戰

王興煥表示，中國長年來都試圖讓親中政黨取得政權，讓侵台戰爭成本最小化，中國就能輕易速戰速決拿下台灣，因此選擇國民黨或民眾擋兩黨才會導致戰爭。他指出，面對此一不利情勢，民進黨作為本土執政黨在修法上趨於退縮保守，為了避免極端路線印象毀大選而往淺綠與中間、甚至淺藍靠攏，以為這就是尋求「最大共識」。

他表示，民進黨不敢直接告訴台灣人戰爭遲早會發生，中國侵台只有早與晚、沒有會不會，我們終須被迫一戰，若國會始終沒有敢直接戳破戰爭一定會發生、要為戰爭做準備的政黨，對台灣社會是更加不利的。

台灣基進不分區立委候選人史惟筑表示，2024年大選被國民黨、民眾黨定義為「戰爭與和平」，然而儘管藍白口口聲聲要跟中國溝通交流，自稱最能「和中」，但「和中」只不過是「降中」的自欺欺人好聽講法，強調「放棄抵抗才是真正危機，票投國眾兩黨，青年才會上戰場。」

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