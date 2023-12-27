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綠營批資產隨任期倍數成長 謝龍介反轟冷飯熱炒「圍謝救賴」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會民進黨團今批前市議員謝龍介自稱是全職民代，實際上資產伴隨任期倍數成長。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會民進黨團今批前市議員謝龍介自稱是全職民代，實際上資產伴隨任期倍數成長。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會民進黨團今批前市議員謝龍介自稱是全職民代，實際上資產伴隨任期倍數成長，是把民代當副業。謝龍介反批這幾名市議員不認真也不做功課，把去年市長選舉期間已經反駁過的攻擊，再打一次，「冷飯熱炒、圍謝救賴」；強調自己從政20多年來資產腰斬，並無不可告人之處。

市議員蔡筱薇、李啟維、朱正軒、周嘉韋指謝龍介自稱投入政治前已繼承家中衣缽，本身有些資產，但仔細審查公職候選人財產申報表，發現他首次擔任市議員就取得5筆不動產，第2任再增5筆，2015至2017年15筆，最近4年19筆。並指謝有2筆共4400萬元的債權，債權關係人是台灣先進土地開發公司，令人起疑。

謝龍介回應，投入政治前，繼承長輩留下的生意，在從政前也蓋過房子、賣過房子，確實有些資產。2001年首度當選市議員時，向監察院申報的財產有90多筆房產，為了從政，當年即結束所有事業，擔任全職民代，全心為鄉親服務。之後所有房地產交易、債權、抵押權、信託等資產往來，全部據實申報，清清楚楚攤在陽光下，從政20多年來，資產腰斬並無不可告人之處。

謝說，申報資料中的債權，是1名高中同學，2017年因為資金周轉需求向他借款，共借了2340萬元。雖盡力協助同學，但家裡也沒有金山銀山，2000多萬元借出去，挺同學過難關，也會擔心無法討回。於是對方拿出3棟位於安南區的房產作為抵押，信託給我，我再提供400萬元借款，一共2740萬元。全部都有法院公證文件佐證，也向監察院如實申報。

根本沒有什麼「超越常人所認知的政商關係」，謝說，以上的回應，都是去年選舉的說法「複製貼上」，自己也很好奇，這幾位民進黨市議員是知道還繼續跳針，或者不知道也沒做功課。「但這也算是對我個人的一種肯定，因為實在沒有什麼好打；只是難為鄉親，必須忍受冷飯熱炒。」

謝龍介對於台南市議會民進黨團的質疑，指是「冷飯熱炒、圍謝救賴」。圖／謝龍介臉書畫面
謝龍介對於台南市議會民進黨團的質疑，指是「冷飯熱炒、圍謝救賴」。圖／謝龍介臉書畫面

謝龍介 財產申報

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