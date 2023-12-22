台灣、捷克簽商機促進計畫備忘錄 外交部：捷克將在台設中心

外交部今聲明表示，台灣與捷克為深化雙邊關係，擴大投資貿易量能，我國駐捷克大使柯良叡與捷克駐台代表史坦格（David Steinke）22日簽署「商機促進計畫」（Business Opportunities Enhancement Program，BOEP）瞭解備忘錄，兩國將合作建構台捷經貿、科技及文化等領域交流平台，為雙邊商業聯繫、資訊交流及共同關注的議題提供互動便利性。

外交部指出，「商機促進計畫」是台灣與捷克政府正在推動民主夥伴供應鏈韌性及能力建構合作計畫的一部分，捷克政府將在我國設立「捷克中心」（Czech Center），整合在地資源，拓展經貿文化外交，進一步深化與台灣的連結。

外交部表示，台捷近年互動頻密，在經貿、科技、教育及人道援助等面向陸續達成合作，預期未來雙邊產業、科技及藝文領域間的交流將更趨熱絡，而國人也將有更多機會感受捷克多元風貌。

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