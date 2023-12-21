藍委反托嬰「監管雲」預算 綠委籲不要當門神立委

針對國民黨立委質疑衛福部規畫建置托嬰「監管雲」，若未經溝通恐有侵害個人隱私及資安疑慮，民進黨立委江永昌及立委候選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱今天舉行記者會指出，嬰兒無法陳述自身遭遇，社會虐嬰事件都是父母親的痛，若立法建置托嬰監管錄影上雲端，會幫助經營者、托育人員及家長共同釐清疑慮，讓父母能夠繼續安心上班、孩子快樂成長。

國民黨立委林為洲日前表示，按照109年通過的《托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法》，所有育嬰中心不論民營、公營，都要裝監視器，且要儲存檔案超過30天，若由衛福部社家署編列預算把這些托嬰中心的資料都上傳監管雲，全國有五萬多名小孩在育嬰中心，萬一雲端被駭客入侵，就變成資安危機。

江永昌今天表示，依據兒少法第77-1條規定，托嬰中心應裝設監視錄影設備，相關設置、管理、資料之保存及查閱的相關辦法，由中央主管機關定之，許多立委不必當門神阻擋，且監視設備因人為操作不當或損壞的比例高達十分之一，也有地方政府進行例行稽查發現毀損者，所以需要藉由科技，才能達到該法真正想保護嬰幼兒的目的。

商品推薦