陳金德駁斥介入SRF電廠進駐桃科 凌濤：心虛胡謅

國民黨指控經濟部長王美花和時任桃園市長鄭文燦強勢主導護航通過近日引發環保爭議的50億元SRF固體再生燃料發電廠進駐桃園，且其中得標的可寧衛能源SRF廠，前董事長是信賴台灣之友會秘書長、新潮流要角陳金德。陳金德今天發聲明駁斥，他2021年2月28日離職，案子通過是他離職一年後，也就是2021年3月才核准。他也說，桃園市政府並沒有單邀特定業者，而是有三家廠商，國民黨市議員凌濤所指涉之會議，根本就惡意指控。該場會議他沒有受邀、沒有與會、也毫無所悉。

國民黨2024競選發言人凌濤則說，陳金德發聲明表示他離職一年後才通過該案，明顯是心虛胡謅，經不起檢驗。陳金德非常清楚，核准過關是在2020年12月16日的會議就做出的結論，當時他還是可寧衛的董事長，後續只是走流程，因此，他隨即在幾個月後離職，是不是代表，沒他的事了，他已功成身退？

凌濤表示，桃市府在2018、2019年都不同意SRF入桃科，然而2020年王美花與鄭文燦突然在一場45分鐘的會議開放50億元的利益，過去大家百思不得其解，何以喪權辱市、傷害桃園人健康至此；如今終於找到蛛絲馬跡，原來其中一家SRF廠，在2019年4月由賴清德的大將陳金德出任，隔年經濟部隨即發函，召開會議同意專案處理。

陳金德發聲明表示，可寧衛能源股份有限公司是一家專門經營再生能源的公司，他因有化工、環保背景，而於2019年5月1日到2021年2月28日出任可寧衛能源董事長，以引進日本公司新進技術。他自離開可寧衛能源後，所有事務一概未再經手、亦未参與。

陳金德說，可寧衛能源早在他任職前，就已在桃園市政府開發之觀音工業園區購地，申請固體再生燃料（SRF）發電廠入園核准相關作業，但於他任職期間均未獲核准；據事後了解，桃園市政府於2022年3月3日核准可寧衛能源入園，距他離職時間已超過一年。

陳金德說，據了解，桃園市政府是陸續核准三家SRF廠入園，第一家被核准入園的是台灣立方能源股份有限公司(2021年3月29日)，過了一年後才核准第二家廠商可寧衛能源入園(2022年3月3日)，第三間被核准入園廠商則是立疆開發（2022年12月23日），顯然桃園市政府是基於通案考量而核准，並末特別針對可寧衛能源。

陳金德也表示，國民黨為拯救選情，未經任何查證，將時序、過程胡亂拼湊，蓄意抹黑，真的大可不必，應立即停止這種惡意、卑劣的行為，必要時，他會提告以捍衛名譽。

凌濤表示，陳金德不需要以提告來恐嚇，前有新潮流的鄭文燦，越告他講越多，自己講不清楚、涉入太深，才是民眾真正的質疑。何況，「難道不怕我把其他能源廠商跟你的關係，統統揭露？」

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