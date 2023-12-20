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被指介入政院放行SRF 陳金德：桃市府同意時已離職一年

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨2024競選發言人凌濤、桃園市立法委員候選人涂權吉、桃園市議員吳進昌今舉行「王美花、鄭文燦放行SRF，龐大利益又牽涉新潮流？信賴之友會秘書長陳金德牽涉其中」記者會。圖／國民黨提供
國民黨2024競選發言人凌濤、桃園市立法委員候選人涂權吉、桃園市議員吳進昌今舉行「王美花、鄭文燦放行SRF，龐大利益又牽涉新潮流？信賴之友會秘書長陳金德牽涉其中」記者會。圖／國民黨提供

三家SRF（固態燃料棒）發電廠原要進駐桃園科技園區，引發反彈。國民黨日前指，經濟部長王美花與行政院副院長鄭文燦透過45分鐘會議，護航50億元的SRF電廠闖關。國民黨今再舉行記者會揭露，新潮流要角、信賴之友會秘書長陳金德，竟然是三家廠商中的前董事長，而陳金德從高雄馬頭山掩埋場到桃園可寧衛SRF場，爭議不斷。

陳金德在臉書回應表示，他在2021年2月28日離開可寧衛能源，而桃園市政府是2022年3月3日同意可寧衛能源SRF廠進駐桃科，已是一年後的事，與他何關？陳金德說，卑劣的是，用他離職前一個月的會議，來影射他去影響王美花、鄭文燦同意此案，可能嗎？

陳金德表示，國民黨不要老是說漢子凸子的，像個男子吧，要指控他，有膽就說清楚，不要用影射抹黑，要像個正義男人。

國民黨2024競選發言人凌濤、桃園市立法委員候選人涂權吉、桃園市議員吳進昌今舉行記者會。凌濤指出，根據2020年12月16日關鍵議文件，桃園科技工業區再生能源產業申請入園案會議紀錄，45分鐘三家SRF闖關，金額高達50億起跳！他表示，三家SRF電廠進駐桃科，是由經濟部王美花強勢主導，為何王美花、鄭文燦那麼急？

凌濤整理新潮流與桃園開放SRF大事紀顯示，2018至2019年，桃園經發局以3家SRF再生能源產業非屬桃科園區容許引進產業項目，向市府申請均不同意入園。2019年04月，陳金德接任可寧衛董事長。2020年12月16日經濟部召開會議，明確請桃市府配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科。2021年03月陳金德立即離職；去年3月3日，可寧衛准許入園；同年05月12日，可寧衛獲得建照。

凌濤質疑，這是堪稱新潮流版的神鬼交鋒，黑手精準進出SRF廠，這就是新潮流的黑手形象。可寧衛找新潮流系陳金德，鄭文燦45分鐘「喪權辱市」，傷害桃園人健康，只為新潮流龐大利益。

凌濤表示，根據媒體報導，陳金德在馬頭山掩埋場中扮演的角色，讓在他擔任高雄市副市長任內，因關切馬頭山掩埋場，差點被冠上「地下環保局長」之名。從雲豹能源新潮流董座賴勁麟、到可寧衛能源董座新潮流陳金德，從光電到固體再生燃料，新潮流包山包海，民進黨主席及總統候選人賴清德還要躲多久？難道不用出來向社會大眾說清楚講明白？

涂權吉表示，2018、2019年這三家SRF已經函詢經發局，但被拒絕。不過，王美花下指導棋，要求鄭文燦以專案方式黑箱通過，經過民眾踢爆後才被發現，但當地的現任立委黃世杰在公聽會中居然說不知情，難道不是怠忽職守嗎？不善盡監督責任，還甩鍋給現任桃園市長張善政。

吳進昌說，經濟部硬塞給危害觀音鄉親健康的建設，包括大潭天然氣發電廠，破壞藻礁的天然氣接受站也如火如荼展開，再加上環保科技園區中的6個燃燒事業廢棄物工廠，還有石化工業區、煉鋼廠等，這麼多空汙都在觀音，民進黨竟繼續硬塞SRF廠到觀音，他呼籲桃園人要睜大眼睛，誰在傷害桃園鄉親的健康。

凌濤也三問賴清德，如果賴清德當選，是否支持賴品妤的爸爸賴勁麟當太陽能企業的董事長？是否支持信賴台灣之友會秘書長陳金德再次投入固體再生燃料事業？會不會讓充滿回憶的既成違建絕版宅，都不用拆？

陳金德 SRF

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