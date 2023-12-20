快訊

白營悶燒 謝立功開砲：柯文哲未達第二 黃珊珊辭立委負責

前專員盜賣股票捲30億「人間蒸發」…理律向國泰世華求償9億 最終結果出爐

1票遭逆轉！彰化灣雅村長「抽籤」出爐 連8屆老村長再連任

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣去年五合一選舉花壇灣雅村兩名候選人經法院判決同票須抽籤決定，今天在花壇鄉公所抽籤，由82歲的梁橋村當選。記者林敬家／翻攝
彰化縣去年五合一選舉花壇灣雅村兩名候選人經法院判決同票須抽籤決定，今天在花壇鄉公所抽籤，由82歲的梁橋村當選。記者林敬家／翻攝

彰化縣去年五合一選舉，花壇鄉灣雅村村長候選人羅尹君以234票險勝，擊敗力求連任的村長梁橋村233票，梁提當選無效。彰化地院一審發現有1張無效票圈印蓋在梁的相片上，應為有效票，因此2人同為234票判羅當選無效，二審維持一審見解駁回羅上訴確定，今天抽籤決定誰是本屆村長，最後由82歲的梁橋村當選。

本案當選無效案件經台中高分院判決確定後，花壇鄉公所今天上午舉行抽籤。梁橋村說，之前當了8屆村長都沒有中斷，唯獨這一次，沒想到歷經這一波還是他繼續連任，感覺就像註定的。羅尹君則首度參選就獲得不少選民支持，她說，雖然最後結果不如所願，但這一年來親自除草、服務等對支持她的選民問心無愧，有機會還會再戰。

梁橋村起訴指出，2022年11月26日開票結果，他得293票，羅得294票，經驗票結果發現其中12張無效票中，有1張的圈印蓋在梁的相片欄位，應屬於梁的有效票，加上這1票後2人同為294票，依選罷法應由抽籤決定。

彰化地院一審驗票後認定，梁、羅得票數均為294票，梁提起當選無效之訴有理由，判處羅當選無效。二審經函詢中央選舉委員會、彰化縣選舉委員會意見，也都採相同見解。二審再勘驗梁橋村、羅尹君的得票數，其中1張無效票，選舉人將選舉戳記蓋於1號候選人梁橋村相片上，能辨別所圈選的是梁橋村，應為梁的有效票，卻經選務人員認為無效票，是錯誤認定。

二審認定梁橋村的有效票293票，應再加1票為294票，與羅尹君的得票數294票為同票數，由於梁、羅得票數相同，依選罷法第67條第1項規定，應以抽籤決定村長。

彰化縣選舉 當選無效 選罷法

延伸閱讀

彰化立委號次抽籤藍綠勢均力敵 清潔隊員候選人也親自到場

逆轉！湖口鄉代會副主席巫光生「替別人賄選」 當選無效確定

咖啡商送孩上學返家後爆頭慘死 至尊盟尊合會長、槍手二審仍判無期

永和安和里前後任里長同票 新北選委會12/21抽籤選里長

相關新聞

1票遭逆轉！彰化灣雅村長「抽籤」出爐 連8屆老村長再連任

彰化縣去年五合一選舉，花壇鄉灣雅村村長候選人羅尹君以234票險勝，擊敗力求連任的村長梁橋村233票，梁提當選無效。彰化地...

湖口鄉代會副主席當選無效確定 巫光生解職給女兒接棒

順利連任的新竹縣湖口鄉民代表會前副主席巫光生，去年8月替無黨籍湖口鄉長候選人鄭士榤以3萬元對價現金綁樁，新竹地檢署依涉嫌...

首場總統政見發表會今晚登場 侯友宜攻防鎖定賴、不主動打柯

2024大選第一場總統候選人電視政見發表會將在今天晚上登場，接著12月26日、12月28日共3場政見會後，重頭戲的總統侯選人電視辯論會將在12月30日舉行。目前國民黨總統候選人侯友宜、民進黨候選人賴清德、民眾黨候選人柯文哲目前仍呈「三腳督」僵持局面，總統電視辯論會對三方陣營最後的「集票」乃至翻轉選情，具關鍵影響，而電視政見會是「準辯論」，預估侯、柯將鎖定賴進行攻防交鋒，三方今晚會擦出什麼火花受到選民高度關注。

【重磅快評】綠色賴皮寮、白色柯柯房 反違建就是反賴皮

傳說中，從月球看地球唯一肉眼可見的人造建築是「萬里長城」；現實上，民進黨總統候選人賴清德以一己之力打造全民地標「萬里違建...

屏東縣區域立委候選人號次抽籤出爐

2024立委選舉，今舉行候選人號次抽籤，屏東縣區域立委兩個選區共10人參選，第一選區屏北6人、第二選區屏南4人。今區域立...

一早請假拚輔選 陳其邁領8席候選人抽籤：一席都不能掉

高雄市長陳其邁今早陪同民進黨提名的8名立委候選人到高雄文化中心抽籤號次，每位候選人在看板的每個選區貼上頭像，最後由陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。