1票遭逆轉！彰化灣雅村長「抽籤」出爐 連8屆老村長再連任

彰化縣去年五合一選舉，花壇鄉灣雅村村長候選人羅尹君以234票險勝，擊敗力求連任的村長梁橋村233票，梁提當選無效。彰化地院一審發現有1張無效票圈印蓋在梁的相片上，應為有效票，因此2人同為234票判羅當選無效，二審維持一審見解駁回羅上訴確定，今天抽籤決定誰是本屆村長，最後由82歲的梁橋村當選。

本案當選無效案件經台中高分院判決確定後，花壇鄉公所今天上午舉行抽籤。梁橋村說，之前當了8屆村長都沒有中斷，唯獨這一次，沒想到歷經這一波還是他繼續連任，感覺就像註定的。羅尹君則首度參選就獲得不少選民支持，她說，雖然最後結果不如所願，但這一年來親自除草、服務等對支持她的選民問心無愧，有機會還會再戰。

梁橋村起訴指出，2022年11月26日開票結果，他得293票，羅得294票，經驗票結果發現其中12張無效票中，有1張的圈印蓋在梁的相片欄位，應屬於梁的有效票，加上這1票後2人同為294票，依選罷法應由抽籤決定。

彰化地院一審驗票後認定，梁、羅得票數均為294票，梁提起當選無效之訴有理由，判處羅當選無效。二審經函詢中央選舉委員會、彰化縣選舉委員會意見，也都採相同見解。二審再勘驗梁橋村、羅尹君的得票數，其中1張無效票，選舉人將選舉戳記蓋於1號候選人梁橋村相片上，能辨別所圈選的是梁橋村，應為梁的有效票，卻經選務人員認為無效票，是錯誤認定。

二審認定梁橋村的有效票293票，應再加1票為294票，與羅尹君的得票數294票為同票數，由於梁、羅得票數相同，依選罷法第67條第1項規定，應以抽籤決定村長。

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