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來台外媒逐年增加 逾百位記者駐台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部發言人劉永健今指出，今年共計有82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年，整體趨勢為逐年增加，比起2016年更成長約一倍之多。圖／本報資料照片
外交部發言人劉永健今指出，今年共計有82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年，整體趨勢為逐年增加，比起2016年更成長約一倍之多。圖／本報資料照片

外交部發言人劉永健今指出，今年共計有82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年，整體趨勢為逐年增加，比起2016年更成長約一倍之多。

外交部今舉行例行記者會，有媒體詢問說，近年有許多原本常駐緬甸、香港及中國的記者轉往台灣，台灣也成為此區域重要的媒體據點，請問台灣政府採行哪些政策及改變來支持這些包含東南亞及香港人士在內的外國記者來台駐點？

劉永健表示，台灣社會的自由開放是記者「近悅遠來」的主要原因，並指出，無國界記者組織今年5月發布「新聞自由指數」報告，台灣在180個國家中排名第35，是自2008年以來的新高，居於亞洲國家前列；而香港排名曾是亞洲、甚至全球的前列，但近年排名不斷下滑，新聞自由排名今年跌至140名；而中國排名屢創新低，今年位在第179位，僅僅高過北韓。

劉永健說，美國「自由之家」今年10月公布報告指出，台灣網路自由度在受調查的70個國家中排名第6，也是亞太地區最佳，中國則連續9年墊底。

他表示，台灣新聞環境自由、資訊流通快速且公開透明、法治成熟、尊重多元意見，且地處印太地區樞紐位置，近年逐漸吸引外媒來台駐點。我國歡迎國際媒體駐台，並樂願所有新聞工作者提供必要的協助及服務。對於外國媒體人士入境、居留、生活安頓及工作上，外交部都會盡力提供協助。

劉永健最後指出，截至今年11月30日，共計82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年為79家國際媒體、142位記者駐台，整體趨勢為逐年增加；另外，相較於2016年3月底的數據，當時統計有48家、81名外媒，媒體家數及駐台人數成長約一倍。

外交部 新聞自由

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