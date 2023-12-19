明年度中央政府總預算三讀 刪減299億比例近10年最低

立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元，刪減比例約為1.04%，為近10年來最低，而今年也是罕見地在法定會期內，通過明年度的總預算案。

2024年總統及立委選舉進入倒數，立法院會上周通過民進黨團提案，自12月20日至31日停開院會及委員會，立法院會今天開會，繼續處理討論事項，三讀通過「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。

立法院長游錫堃在12月11日至14日召集黨團協商，研商總數合計2195案預算提案，經過在場立委討論，仍有60案無法取得共識，保留送交院會表決處理，朝野黨團也初步達成共識，歲出通刪總數299億元，各項目刪減比例由行政院主計總處調整。

113年度中央政府總預算案，原列歲入總額為2兆7091億8612萬8000元，審議結果改列2兆7251億8325萬4000元；原列歲出總額為2兆8817億8209萬5000元，審議結果改列2兆8518億5587萬4000元。

三讀通過的總預算，通刪科目部分，包括減列大陸地區旅費30%、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）3%。

另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）25%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）3.8%、對國內團體捐助及政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%、對國內團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）4%。

根據近10年中央政府總預算案立法院刪減情形，103年度減列約245億元，104年度減列約250億元，105年度減列約223億元，106年度減列約240億元，107年度減列約249億元，108年度減列約240億元，109年度減列約246億元，110年度減列約256億元，111年度減列約273億元，112年度減列約300億元。113年度減列約299億元，刪減比例為1.04%。

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