快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年度中央政府總預算三讀 刪減299億比例近10年最低

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元。本報資料照片
立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元。本報資料照片

立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元，刪減比例約為1.04%，為近10年來最低，而今年也是罕見地在法定會期內，通過明年度的總預算案。

2024年總統及立委選舉進入倒數，立法院會上周通過民進黨團提案，自12月20日至31日停開院會及委員會，立法院會今天開會，繼續處理討論事項，三讀通過「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。

立法院長游錫堃在12月11日至14日召集黨團協商，研商總數合計2195案預算提案，經過在場立委討論，仍有60案無法取得共識，保留送交院會表決處理，朝野黨團也初步達成共識，歲出通刪總數299億元，各項目刪減比例由行政院主計總處調整。

113年度中央政府總預算案，原列歲入總額為2兆7091億8612萬8000元，審議結果改列2兆7251億8325萬4000元；原列歲出總額為2兆8817億8209萬5000元，審議結果改列2兆8518億5587萬4000元。

三讀通過的總預算，通刪科目部分，包括減列大陸地區旅費30%、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）3%。

另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）25%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）3.8%、對國內團體捐助及政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%、對國內團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）4%。

根據近10年中央政府總預算案立法院刪減情形，103年度減列約245億元，104年度減列約250億元，105年度減列約223億元，106年度減列約240億元，107年度減列約249億元，108年度減列約240億元，109年度減列約246億元，110年度減列約256億元，111年度減列約273億元，112年度減列約300億元。113年度減列約299億元，刪減比例為1.04%。

立法院 旅費

延伸閱讀

綠批塭仔圳重劃圖利建商 新北反批中央社宅如空中閣樓

軍事營區安全維護條例三讀 國防部向軍事航迷喊話

立法院三讀 漢人姓氏可取得原住民身分規定

僅統刪6億並指定新聞局刪百萬 新北2千億預算三讀通過

相關新聞

明年度中央政府總預算三讀 刪減299億比例近10年最低

立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元，刪減比例約為1....

郭國文：和光電業者若不當利益往來 就退出政壇

台灣再生能源推動聯盟及台灣環境保護聯盟今天與民進黨立委郭國文一同舉行「COP28後，台灣再生能源政策未來展望」記者會。兩...

【即時短評】凱道分水嶺之戰 侯友宜「首戰即終戰」 總統府前秀肌力

聯合報民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜以3成1支持率，追平民進黨對手賴清德，侯本周六凱道造勢首戰，乘勝追擊，是2024大...

震傳媒民調／國民黨區域立委支持3成3勝民進黨

震傳媒今公布最新2024立委選舉民調，國民黨在區域立委支持度方面，以33.3%的支持度領先，民進黨為28.0%，民眾黨為...

獨／分水嶺之戰！侯友宜周六凱道造勢 「反貪腐」雷射光束打上總統府

聯合報最新民調顯示，國民黨「侯康配」追平民進黨「賴蕭配」，國民黨總統候選人侯友宜周六將在凱道舉辦萬人大造勢，營造選前黃金...

賴品妤控汙衊她喜動漫及感情 廖先翔：對她私生活沒興趣

民進黨立委賴品妤今天表示，競選對手國民黨立委候選人廖先翔的父親廖正良，2019年帶團赴中國，向國台辦稱「回到祖國非常感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。