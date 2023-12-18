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蔡英文總統指明年長照預算破800億 薛瑞元曝要做兩件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
蔡英文總統任內最後一次以總統身分参加感恩餐會，總盟特別贈送蔡總統（中）99朵玫瑰花，對蔡總統任期內積極推動長照2.0、社會安全網第二期及相關福國利民的社福法案表達感謝。記者邱德祥/攝影
蔡英文總統任內最後一次以總統身分参加感恩餐會，總盟特別贈送蔡總統（中）99朵玫瑰花，對蔡總統任期內積極推動長照2.0、社會安全網第二期及相關福國利民的社福法案表達感謝。記者邱德祥/攝影

社會福利總盟今晚舉辦一年一度的感恩餐會，蔡英文總統親自出席。蔡英文致詞時，細數8年來政績，提到明年政府總預算中，社福預算仍是最高、成長最多，將突破1200億元；0至6歲國家養政策編列預算，從2016年150億元，今年已突破千億元，明年更超過1200億元；長照預算也從2016年50億元，明年成長至870億元，長照據點更從700多個，增加至1萬3000多個。

參與晚宴的衛福部薛瑞元指出，關於明年長照政策推動，首先會增加失智症長者照護，依最新統計，全國失智症患者約有30多萬人，目前已盤點各縣市失智長者人數及所需要的失智照護，將會增加設置失智服務據點。

其次，明年也規畫住宿式機構照服員升級計畫。薛瑞元說，很多就讀長照相關科系的學生，畢業後實際投入長照領域職場的情況不如預期，因此若相關科系學生在臨床服務超過一年，由機構推薦加入衛福部相關訓練計畫，內容包括緊急事件應變訓練、防疫分倉分流等感染管控訓練等，若完成指定訓練者，每個月加薪5千元，以增加誘因吸引人才，目前長照基金還有一千多億，相關政策應可順利推行。

社會福利總盟理事長卓春英今晚表示，總盟未來有5大期待，第一、期待除依社福採購契約範本優化社福採購、避免錯誤樣態以外，還要落實「社會福利基本法」第14條預先協商機制，讓各項服務永續經營。

第二、「住宿機構就是住民的家」，明年起居家整合照護計畫2.0，在宅急症照護模式將擴及到住宿式機構，並將急性照護納入居家醫療。社區醫療群至住宿式機構巡診，希望健保給予給付，衛福部也在總盟研討會中具體承諾進行研議，以降低住民就醫的外部成本。

第三、希望政府落實發展以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎的支持性、補充性、保護性或預防性的綜合性服務，建構完整社區整體照顧，讓健康、亞健康到衰老的長輩，最後尊嚴走向生命末期，身心障礙者面臨的生命階段轉銜和需求。都可以超前部署、順利街接，找到服務，也負擔的起費用。

第四、須翻轉社會福利思維，從照顧弱勢變成社會公共投資。這部分須要大幅修改「社會救助法」，包括核定(虛擬)所得和家戶人口範圍計算的核心爭議，以及是否立遊民服務法，解決街友缺乏福利身分問題。事實上，我們已經在長照2.0、育兒津貼、準公托公幼租金補貼等議題，跳脫社會救助思維，將社會福利視為重要的社會公共投資。之後我們還必須檢討並擴大社會投資的範圍。

第五、期待政府部會去除本位思考，與民間建立夥伴關係，同建置公平正義溫馨大社會。

卓春英說，為了建議更公平、有韌性的社會，讓弱勢者得到喘息，總盟會針對各面向議題，極力爭取。

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